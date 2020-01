Abend mit Rütter Dogs: Was macht einen Hund glücklich?

Kamp-Lintfort. Mitarbeiterin von Hunde-Experte Martin Rütter kommt nach Kamp-Lintfort und erklärt alles über Bello. Zum Beispiel: Warum liegt der Hund im Flur?

„Was macht einen Hund glücklich?“ und „Was macht meinen Hund glücklich?“ Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines Themenabend im Josef-Jeurgens-Haus am 13. März, 18 bis 21 Uhr. In Zusammenarbeit mit „Rütter Dogs“ wird einem großen Fragenkatalog nachgegangen, der jeden Hundebesitzer beschäftigt. Möchte mein Hund mit jedem Hund spielen? Fühlt sich mein Vierbeiner wirklich am wohlsten im Flur, wo er meistens liegt oder macht er es aus anderen Motivationen? Wieviel Auslauf ist nötig und ist mein Hund im Rudel an der richtigen Stelle angekommen? Teilnahmegebühr: 29 Euro, Anmeldung unter susanne.von-struenk@martinruetter.com. Hunde dürfen nicht mitgebracht werden, Ausnahmen sind mit der Referentin zu besprechen.