Warum sollten sich 16-Jährige an einen Tag vor 75 Jahren erinnern? Für die Schülergruppe der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers ist das sonnenklar. Sie haben für den kommenden Dienstag, 3. März, eine Gedenkfeier anlässlich der Befreiung der Stadt Moers von der Naziherrschaft vorbereitet.

Ab 17 Uhr wird es dort, wo bekanntlich auch das Mahnmal für die Opfer der Gewaltherrschaft steht, unter anderem Berichte von Zeitzeugen geben, stellvertretend von den Gesamtschülern vorgetragen. Dies alles in Zusammenarbeit mit dem Verein „Erinnern für die Zukunft“ mit Dr. Bernhard Schmidt. Der „Tag der Befreiung“ ist Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen zum Thema. Neben Reden unter anderem von Bürgermeister Christoph Fleischhauer und SPD-Politiker Dr. Jürgen Schmude wird auch Musik zum Thema erklingen wie das Lied der Moorsoldaten.

Die Schülerinnen und Schüler investieren viel in das Projekt

Die Berichte der Zeitzeugen, darunter auch die Meerbeckerin Anneliese Raber, haben die Schüler in Interviews zusammengetragen. „Das alles in ihrer Freizeit“, schildert Pädagoge Klaus Bleckmann. Schülerin Laura (18) erzählt: „Wir wollen vermitteln, was so wichtig an Zeitzeugen ist und was wir von ihnen lernen können.“ So habe Frau Raber Schreckliches erlebt, aber nie den Mut verloren.

Sie habe beispielsweise das Kind einer Zwangsarbeiterin verwahrt, was ihr, als es herauskam, große Schwierigkeiten bereitet habe. Oder die Geschichte der Arztfamilie, die einem kranken Zwangsarbeiter geholfen habe – und dann plötzlich einfach verschwunden war. „Frau Raber mahnt, wir Menschen müssten immer wieder miteinander sprechen, damit so etwas nie mehr passiert“, unterstreicht die Schülerin.

Im Anschluss an die Gedenkstunde gehen die Bürger ins Alte Landratsamt. Dort hat die Gruppe eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet. „Die Fotoserie ist selbsterklärend. Es lohnt sich, sie anzusehen“, lädt Pädagogin Jasmin Aysu ein. Gezeigt werden Bilder aus der Nazizeit an Schauplätzen wie dem Alt- und dem Neumarkt. Ihnen werden aktuelle Fotos von Schülerprojekten gegenüber gestellt. Vertreter des Schlosstheaters lesen aus dem Buch „Moers unterm Hakenkreuz“.