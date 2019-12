Kamp-Lintfort. Bei der Wunschbaumaktion von Klartext für Kinder in Kamp-Lintfort kamen 222 Geschenke zusammen. Insgesamt werden noch mehr Geschenke verteilt.

222 Geschenke für Kamp-Lintforter Kinder dank Klartext

Insgesamt 222 Geschenke kamen am Ende der Wunschbaumaktion, die durch den Verein Klartext für Kinder initiiert wurde, zusammen.

An einem Weihnachtsbaum im Sportpalast konnten Bürgerinnen und Bürger die zahlreichen Weihnachtswünsche von Kamp-Lintforter Kindern aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen direkt vom Baum pflücken. Beim Aufhängen der Zettel halfen Kinder aus der Kita St. Josef.

So sah es beim Auftakt der Wunschbaum-Aktion im Sportpalast aus (v.l.n.r.) Erika Doersch (Klartext für Kinder), Andrea Willicks (Sport Palast), Susanne Schüren (Kita St. Josef), Kornelia Rogmann (Jugendamt), Nele Weynmann (Kita St. Josef), Barbara Drese (stv. Bürgermeisterin) mit Kindern aus der Kita St. Josef. beim Anbringen der Wunschzettel an den Baum. Foto: Jan Bergmann / Stadt Kamp-Lintfort

In diesem Jahr waren alle Wünsche bereits nach wenigen Tagen gepflückt. Die Schenkenden gaben die Geschenke im Wert von 20 Euro unverpackt im Sportpalast ab und Schülerinnen und Schüler der Unesco-Gesamtschule nahmen sich Zeit, um die Geschenke liebevoll zu verpacken. Die beschenkten Familien konnten die Geschenke dann fertig verpackt für den Weihnachtsbaum im Rathaus abholen. „So schnell waren noch nie alle Wünsche erfüllt“, erklären Heike Adolph und Kornelia Rogmann vom Jugendamt Kamp-Lintfort, die die Aktion gemeinsam mit Michael Paßon von Klartext für Kinder begleiteten.

„Unser Dank gilt allen Schenkenden sowie Andrea Willicks, der Familie Op de Hipt sowie dem gesamten Team des Sportpalastes, den Maxikindern der St. Josef Kita fürs Schmücken und der 8. Klasse der Unesco-Gesamtschule mit der Lehrerin Petra Breuker für das Einpacken der Geschenke.

Etwa 1400 bedürftige Kinder werden in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort mit Hilfe von Klartext für Kinder pro Jahr beschenkt. Die Wunschbäume stehen an 13 Standorten und sind in der Regel schnell abgepflückt. So viel Hilfsbereitschaft ist enorm. Auch in Neukirchen-Vluyn und Moers halfen Ehrenamtliche beim Verpacken der Geschenke.