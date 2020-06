17 Mitarbeiter in Moerser Dönerproduktion positiv getestet

Moers/Kreis Wesel. In einer Moerser Dönerproduktion sind 17 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kontaktverfolgung ist angelaufen.

In der Moerser Öztas Dönerproduktion GmbH & Co KG wurden 17 (von insgesamt 275) Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilt der Kreis Wesel am Mittwoch mit. Die Betroffenen befinden sich demnach in Quarantäne, die Kontaktnachverfolgung durch den Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel ist bereits angelaufen, heißt es.

Aktuell befinden sich 43 weitere Personen vorsorglich in Quarantäne. Zwölf der infizierten Personen stammen aus Moers, eine aus Kamp-Lintfort und eine aus Neukirchen-Vluyn. Drei weitere haben ihren Wohnsitz in Duisburg. Die positiven Testergebnisse ergaben sich im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Nachtestung der vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW erlassenen Reihentestungen aller Mitarbeitenden von Schlachtbetrieben in NRW Anfang Mai, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.

Der Fachdienst führt Reihentestungen durch

Hierbei wurden die Personen getestet, die aufgrund von Urlaub, Kurzarbeit oder Ähnlichem am Haupttermin nicht getestet werden konnten. Zur Verhinderung eines größeren Infektionsgeschehens hat der Fachdienst Gesundheitswesen in enger Absprache mit dem Unternehmen am Mittwochvormittag Reihentestungen aller anwesenden Mitarbeitenden am Standort in Moers durchgeführt.

Ziel von Unternehmen und Kreisverwaltung ist die Kontrolle und Eindämmung des lokalen Infektionsgeschehens, schreibt der Kreis in seiner Mitteilung. Hierzu werde der Betrieb zunächst geschlossen, bis die Testergebnisse vorliegen. Lediglich eine kleine Kernmannschaft, bestehend aus gesunden und symptomfreien Mitarbeitenden, werde in den kommenden Tagen unter Einhaltung strenger Hygieneregeln in einem abgegrenzten Bereich des Betriebs die bereits angelieferte Frischware weiterverarbeiten, um zu vermeiden, dass diese verdirbt.

Sobald Ergebnisse der Reihentestungen vorliegen, wird der Kreis Wesel erneut informieren, heißt es weiter. „Der Betrieb verfügt über ein hervorragendes Hygienekonzept“, teilt der Kreis mit. Die Firma Öztas arbeite nicht mit Werkverträgen oder bringe Mitarbeitende in Sammelunterkünften unter.

Die Strategie kommt zum ersten Mal zum Einsatz

Die neue landesweite Abstrichstrategie, anlassbezogene Reihentestungen vor Ort vorzunehmen, kommt im Kreis Wesel hier zum ersten Mal zum Einsatz. Gemeinsames Ziel von Kreisverwaltung und Unternehmen sei, ein größeres Infektionsgeschehen durch frühe Risikoerkennung, Kontaktnachverfolgung und begleitende Quarantänemaßnahmen zu verhindern.