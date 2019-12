Meschede. Auf einen Glühwein und eine Kleinigkeit zu essen in die Mescheder Innenstadt: Beim Adventstreff am Winziger Platz gibt es zufriedene Gesichter.

Adventstreff in Meschede - Stadtmarketing: „Sehr positiv“

Der Adventstreff am Winziger Platz geht auf die Zielgerade. Die Stände dort sind am Donnerstag, Freitag, Samstag und am Montag jetzt täglich geöffnet.

Außerdem sind die Buden dann nach Weihnachten, am 27. und am 28. Dezember, noch einmal geöffnet: Davon sollen sich die Gäste angesprochen fühlen, die auch über Weihnachten hinaus ihre Familien hier besuchen. Außerdem wird dann erfahrungsgemäß in der Innenstadt mit einem größeren Andrang gerechnet, wenn die ersten Geschenkgutscheine eingelöst werden.

Glühwein beim SSV Meschede

Die Öffnung der Buden am Sonntag, 22. Dezember, ist freigestellt: Die Budenbetreiber können das selbst spontan entscheiden.

Die ersten Rückmeldungen vom Adventstreff, die beim Stadtmarketing eingegangen sind, „sind sehr positiv“, sagt Christoph Hermes. Gerade dort, wo es etwas zu essen und zu trinken gibt, also beim Café Franzes, „Brazil, „Casa Conchita“ und Markus Mundes, der Reibekuchen anbietet, sei rege Betrieb. Genauso zufrieden sind Siedlergemeinschaft, Schützen und Pfadfinder mit ihrem Glühweinverkauf gewesen. Am Freitag und Samstag bieten die Handballer und Schwimmer des SSV Glühwein an, SPD und Falken lassen das Glücksrad rotieren.

Ob der Adventstreff wiederholt wird, darüber soll im Januar bei einem Nachgespräch diskutiert werden.