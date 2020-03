Ausfälle, Teilausfälle, Verspätungen - bei der Deutschen Bahn hat sich auf der heimischen Strecke via Meschede und Bestwig eine regelrechte Serie ereignet. In der vergangenen Woche waren die Regionalexpresse 17 (Hagen) und 54 (Dortmund) binnen weniger Stunden immer wieder betroffen. Allein sechs Meldungen gab es vergangenen am Donnerstag und Freitag. Was waren die Gründe?

Unabhängige Ursachen

Die Deutsche Bahn musste zunächst recherchieren - denn: „Wir haben festgestellt, dass die Störungsmeldungen auf mehrere, unterschiedliche und voneinander unabhängige Ursachen zurückzuführen sind.“ Beispiele: So hatte eine Bremsstörung am Dienstag, 25. Februar, Auswirkungen auf die folgenden Züge. Auf den Bahnsteigen ist in diesen Fällen übrigens in der Regel die Lautsprecheransage „Verspätung durch einen vorausfahrenden Zug“ zu hören.

Am Mittwoch, 26. Februar, wurde eine andere als die ursprünglich geplante Zug-Kombination eingesetzt. Das Fahrzeug musste daraufhin außerplanmäßig in Bestwig betankt werden, was zusätzliche Zeit in Anspruch nahm. Ein Sprecher der Bahn: „Derartige Fälle und die damit verbundenen Folgeeffekte lassen sich im laufenden Betrieb leider nicht immer vermeiden, können sich jedoch vollkommen unabhängig vom eingesetzten Fahrzeugtyp ergeben.“

Über ihren Twitter-Account hatte die Bahn immer wieder „Störung am Zug“, „Störung an einem anderen Zug“ und „Betriebliche Gründe“ angegeben. Die letzte Unregelmäßigkeit entstand am Samstagabend: Der Zug von Bestwig nach Brilon-Wald und zurück fiel aus. Ein Sprecher des Unternehmens: „Für die kurzfristig entstandenen Beeinträchtigungen bitten wir die Reisenden um Entschuldigung.“