Zahlreiche Fälle: Mysteriöser Reifenstecher in Meschede

Die Polizei registriert eine Serie mit zerstochenen Reifen in Meschede. Mehr als 20 Fälle sind inzwischen erfasst worden, weitere kommen nach Einschätzung der Beamten hinzu, weil Anzeigen noch nicht erstattet oder ausgewertet sind. Begonnen hatte die Serie offenbar im Oktober: Anfangs trat oder knickte der Täter die Außenspiegel von Wagen ab, inzwischen zerstört er die Reifen.

Es beginnt mit drei Wagen

Am Dienstag hatte die Polizei erstmals über drei beschädigte Autos an der Lagerstraße berichtet - dort waren am Montag die Reifen zerstochen worden. Fest steht: Seitdem melden sich immer mehr Betroffene. „Innerhalb der letzten drei Wochen wurde mein Auto, ein silberner Mercedes mit Kennzeichen OS, mehrmals beschädigt“, berichtete ein Fahrer am Wochenende auf Facebook.

Das erste Mal wurde ihm ein 30 Zentimeter langer Kratzer auf der Motorhaube verpasst - vermutlich mit einem Messer. „Kurze Zeit später wurde mein Reifen vorn rechts abgestochen. Nun, also in der Nacht, wurde der selbe Reifen erneut abgestochen. Ich wohne direkt am Mescheder Bahnhof am Ruhrplatz. Mein Auto steht auch meistens hier in der unmittelbaren Umgebung.“

Betroffene melden sich

Weitere Betroffene meldeten sich daraufhin. Auffällig: Ihre Wagen parkten ebenfalls in der Innenstadt südlich und nördlich des Bahnhofs: „Mein Reifen war heute auch platt, habe in der Le-Puy-Straße geparkt“, schrieb eine Halterin. Ein anderer erklärte: „Das Problem hatten wir heute Morgen auch, einen silbernen Mercedes und platter Reifen.“ Geparkt war das Fahrzeug in der Lagerstraße.

Der Parkplatz am Bahnhof an der Lagerstraße: Auch hier wurden mehrere Reifen zerstochen. Foto: Laura Nowicki

Dort hatte auch ein weiterer Fahrer seinen Wagen abgestellt: „Und meine Frau parkte nach dem Wegbringen der Kinder zum Kindergarten heute Morgen neben mir und stellte fest, dass mein Mercedes ein Platten hat.“ Gefordert wird von den Betroffenen zum Teil eine Videoüberwachung auf den Park- und Ride-Flächen am Bahnhof in Meschede: Dort sei es auch viel zu dunkel.

Wache ist besonders aufmerksam

Die Polizei ist alarmiert. Die Wache in Meschede sei besonders aufmerksam und achte verstärkt auf verdächtige Situationen, sagte Pressesprecher Holger Glaremin. Ermittelt wird jeweils wegen Sachbeschädigung.