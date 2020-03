Covid 19 Zahl der Infektionen steigt im Hochsauerlandkreis weiter an

Meschede. Bei 131 Menschen im Hochsauerlandkreis wurde das Coronavirus nachgewiesen. Sieben davon werden im Krankenhaus behandelt.(Stand: Sonntagmittag)

Im Hochsauerlandkreis ist die Zahl der Erkrankten auch am Wochenende weiter angestiegen. Der Hochsauerlandkreis in Meschede teilte mit, dass mittlerweile bei 131 Menschen das Virus nachgewiesen wurde.

Am Freitag lag die Zahl der Coronainfektionen noch bei 105. Sieben Menschen werden im Krankenhaus behandelt.

Weniger Patienten auf der Intensivstation

Die Anzahl der begründeten Verdachtsfälle liegt bei zehn. Eine Person liegt auf der Intensivstation. Am Freitag wurden noch zwei Menschen intensiv behandelt.

DRK Meschede holt Schutzmasken in Düsseldorf ab

Der DRK Kreisverband Meschede hat im Auftrag des Hochsauerlandkreises am Samstag, 21. März, eine Teillieferung von Schutzmasken am Düsseldorfer Messegelände abgeholt, die bereits weiter verteilt worden sind. Der Krisenstab steht mit den Landesbehörden in Kontakt, um weitere Schutzkleidung zu bekommen.