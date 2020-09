Zahl der aktiven Corona-Fälle im Hochsauerland sinkt weiter

Meschede. Fünf Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt. Aber die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Hochsauerlandkreis sinkt weiter.

Im Vergleich zum Vortag vermeldet der Hochsauerlandkreis am Mittwoch, 9. September, 9 Uhr, drei Neuinfizierte und acht Genesene.

Fünf Personen stationär

Damit gibt es aktuell 28 Infizierte, 797 Genesene sowie 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden fünf Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt 843.

Im Kindergarten St. Magdalena in Arnsberg-Bruchhausen wurden insgesamt 56 Kinder und Erzieherinnen und Erzieher als Kontaktpersonen ermittelt. Diese werden nun in den nächsten Tagen getestet. Mit Ergebnissen ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes in Meschede Anfang nächster Woche zu rechnen.