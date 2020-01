Wormbacher zieht ins Biggest-Loser-Camp: „Es ist dringend“

34 „The Biggest Loser“-Bewerber fahren mit einem Boot auf einen Strand der Insel Naxos in Griechenland zu. Nicht alle werden bleiben, nicht alle bekommen ein T-Shirt und sichern sich somit einen Platz im Camp. Und der Wettkampf um die Plätze startet sofort. Männer und Frauen müssen getrennt ins Wasser springen, bis zum Strand schwimmen, einen Berg erklimmen. Nur die jeweils ersten zwei schaffen es sofort ins Camp. Das Schlusslicht bei den Männern bildet Werner Baumeister aus Wormbach.

Ältester Teilnehmer der Staffel

Er ist mit 56 Jahren der älteste Teilnehmer bei der Staffel der SAT1-Abnehmshow. Die anderen Teilnehmer helfen ihm auf den letzten Metern. „Es ist immer blöd, als letztes im Ziel zu sein“, sagt der Wormbacher, der Werner’s Top Snack in Schmallenberg betreibt, außer Atem. Und schiebt nach: „Ich will beweisen, dass auch ein 56-Jähriger noch etwas drauf hat“.

In den drei sogenannten „Sportchallenges“ konnte er sich keinen direkten Einzug ins Camp sichern - als er schon glaubt, ausgeschieden zu sein, kommt die Überraschung. Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp hat noch eins der letzten T-Shirts für Werner: „Es ist extrem spät etwas zu ändern. Aber es ist fünf vor zwölf“, betont er.

Schlechter Gesundheitszustand

141,5 Kilogramm bringt der Wormbacher zum Start der Sendung auf die Waage - das Übergewicht beeinträchtigt ihn im Alltag; und das will er jetzt ändern. Dass das dringend nötig ist, bestätigte ihm auch von Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp: „Die Leberwerte von Werner sind schlecht, die Lungenfunktion ist schlecht. Es ist sehr dringend, dass er etwas ändert. Jetzt kann er es noch.“

Der Camp-Arzt spielt ihm auch ein Video mit einer Botschaft seiner Frau Laura vor. Auch sie sagt: „Es muss etwas passieren.“ Es fließen Tränen. Doch die Nachricht aus dem Sauerland motiviert den gebürtigen Wormbacher auch: „Ich würde für meine Frau alles tun - und das werde ich jetzt auch.“

Beeinträchtigungen im Alltag und gesundheitliche Schwierigkeiten waren auch der ursprüngliche Grund für die Bewerbung bei der SAT1-Abnehmshow „The Biggest Loser“. Nach der Zusage entspannen ging allerdings nicht: Denn um sich einen der Plätze im Camp zu sichern ging es zunächst im Flieger nach Griechenland auf die Insel Naxos ins Boot-Camp. „Die Aufregung und Nervosität waren groß. Aber alleine zuhause bekomme ich das einfach nicht auf die Kette“, räumt der Teilnehmer auch über die Hintergründe für seine Teilnahme ein.

Gute Stimmung unter Teilnehmern

„Es war sehr hart. Alles dreht sich im Bootcamp nur um Sport. Aber das hat mir auch richtig gut getan“, sagt der Wormbacher rückblickend, der plötzlich vor den Trainern stand, die er sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Die drei Experten, das sind Camp-Chefin Christine Theiss, Ramin Abtin und Petra Arvela. „Das Training war hart. Aber alle waren sehr nett, auch die anderen Teilnehmer. Die Stimmung unter uns war wirklich gut“, sagt er. Und das, obwohl die Teilnehmer Konkurrenten waren und um die begehrten Platze kämpften.

Während seiner Abwesenheit haben sich die Mitarbeiter „richtig gut“ um den Imbiss gekümmert: Dem 56-Jährigen gehört der Imbiss Werner’s Top Snack in Schmallenberg. Für ihn ist es am wichtigsten, dass Mitarbeiter, Familie und Freunde hinter ihm stehen - „das war und ist klasse, auch wenn am Anfang ein paar Leute komisch geschaut haben.“ Aber mit dem Bootcamp ist die Abnehm-Reise von Werner Baumeister noch nicht vorbei - denn jetzt geht es mit dem Einzug ins Camp erst richtig los. Werner Baumeister: „Ich bin richtig stolz auf mein Shirt. Ich werde jetzt kämpfen - notfalls bis zum Umfallen.“