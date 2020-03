„,The Biggest Loser’ hat mich komplett verändert“, sagt Werner Baumeister aus Wormbach. Er hatte sich getraut und sich einem harten Abnehm-Weg bei der SAT1-Tv-Show gestellt - mit einem Alter von 56 Jahren war er der Camp-Älteste. Nach wochenlangem Training musste er das Camp jedoch verlassen und schied aus.

Im Finale gab es nun aber das große Wiedersehen und alle Kandidaten mussten noch einmal auf die Waage. Der Wormbacher hat insgesamt 26,3 Kilo seit seinem Start bei „The Biggest Loser“ abgenommen. Für den Sieg der Show reichte es zwar nicht, „aber ich kann wieder Kleider von der Stange kaufen, meine Knie tun nicht mehr so weh und mir geht es einfach gesundheitlich besser“, resümiert der 56-Jährige.

Seine gesamte Familie, Freunde und das Team von seinem Imbiss-Laden „Werners’ Top Snack“ hatten ihn zum großen Finale begleitet. Der Sauerländer blickt im Gespräch mit dieser Zeitung zurück auf eine aufregende und schöne Zeit, die sein Leben auf den Kopf gestellt und nachhaltig verändert hat.

Mit 141,5 Kilo ins Camp eingezogen

Ein kleiner Rückblick auf die Reise des Wormbachers: Mit einem Gesamtgewicht von 141,5 Kilo zog Werner Baumeister damals in das Abnehm-Camp ein. Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp sagte zu ihm: „Die Leberwerte sind schlecht, die Lungenfunktion ist schlecht. Es ist sehr dringend, dass er etwas ändert. Jetzt kann er es noch.“

Der Camp-Arzt spielte ihm auch ein Video mit einer Botschaft seiner Frau Laura vor. Auch sie sagte: „Es muss etwas passieren.“ Tränen flossen - und die Nachricht aus dem Sauerland motivierte den gebürtigen Wormbacher noch mehr. Auch, weil er sich Sorgen wegen seines erhöhten Herzinfarkt-Risikos machte: „Da habe ich Angst vor, dass ich auf einmal umkippe und nicht mehr da bin.“

In Sport-Challenges und Trainings kämpfte sich der Sauerländer Woche für Woche weiter bei der Abnehmshow durch- bis es nicht mehr für ihn reichte: Weil er in einer Woche prozentual weniger abgenommen hatte, als die anderen Kandidaten, rutschte er unter die „gelbe Linie“. Er schied aus und musste daraufhin seine Koffer packen - und zurück nach Schmallenberg.

Der Weg ist nicht vorbei

Aber auch Zuhause war der Weg für ihn noch nicht vorbei, wie er jetzt erzählt: „Ich habe Zuhause weitergemacht und mein Leben verändert. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen und Zuhause aufs Laufband. Im Imbiss esse ich fast gar nichts mehr - und zuhause viel weniger. Vor allem weniger ungesunde Lebensmittel. Die Kilos purzeln also weiter“, sagt er und lacht. Obwohl er hin und wieder auch mal eine Pizza oder eine leckere Frikadelle isst: „Aber das gehört ja genauso zum ausgewogenen Lebensstil dazu“, sagt er.

Werner Baumeister ist nicht traurig darüber, dass es nicht für den Sieg gereicht hat. „Die Teilnahme hat sich für mich einfach gelohnt. Es ging ja nicht um das Gewinnen, sondern darum, etwas für mich und meine Familie zu tun. Und alleine Zuhause hätte ich das niemals geschafft.“

Große Bewunderung für Konkurrenten

Mit großer Bewunderung hat der 56-Jährige auch die Entwicklung seiner Konkurrenten - „und Freunde“, zu denen er immer noch Kontakt hat - beobachtet, die er im Finale kaum wiedererkannt hätte: „Was die da geleistet und abgenommen haben: Respekt!“

Er ist aber auch stolz über seine eigene Veränderung - auch seine Familie und Freunde seien begeistert, berichtet der Wormbacher, der weiter an seinem Gewicht arbeiten will. Jetzt bleibt für ihn nur der Rückblick auf eine anstrengende, prägende aber auch schöne Zeit. „Ich werde The Biggest Loser niemals vergessen. Ich würde mich immer wieder für eine Teilnahme entscheiden und kann jedem, der Probleme hat, nur ans Herz legen, sich dort anzumelden. Dort wird einem geholfen“.