Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Es ist mild geworden im Hochsauerland. Jedoch: Schon am Samstag muss teilweise mit Schnee gerechnet werden. Wir verraten, wo genau.

Wo im HSK am Samstag mit Schnee zu rechnen ist

Das Sauerland hat einen ruhigen Start in das Wetterjahr 2020 erlebt. Seit Freitag überqueren uns dann aber wieder vermehrt Tiefdruckgebiete. Diese bringen am Samstag zumindest den höheren Lagen etwas Schnee.

Das Wetter für das Ruhrtal

Winterlich kalt, wenn auch ohne Schnee – so startete das neue Jahr rund um Meschede und Bestwig. Am Neujahrsmorgen lagen die Temperaturen bei -6°C am Hennesee, -5°C waren es in Meschede. Damit wurden hier die kältesten Werte des bisherigen Winters gemessen. Deutlich milder war es in höheren Lagen, am Fort Fun-Freizeitpark in Bestwig-Wasserfall lag der Tiefstwert nur knapp unter dem Gefrierpunkt. Der Grund ist die sogenannte Inversionswetterlage, bei der sich die kälteste Luft in die Täler zurückzieht.

Diese Wetterlage wird aber allmählich wieder abgelöst, denn neue Tiefdruckgebiete machen sich bereit. Am Freitagvormittag kommt dann Regen auf, welcher mit kurzen Unterbrechungen bis zum Abend anhält. Am Samstag ziehen dann weitere Schauer über das Ruhrtal hinweg, teils können sich einige Schneeflocken dazu mischen.

Eine dünne Schneedecke bildet sich aber erst ab 500 m Höhe. Am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder häufiger.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Das alte Jahr 2019 war im Schmallenberger Sauerland wieder einmal deutlich milder als im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre. Nur der Mai war insgesamt deutlich zu kühl, alle anderen Monate wichen mehr oder weniger deutlich nach oben ab. Auch wenn sich zumindest zeitweise kältere Luft bemerkbar macht – auch aktuell zeigt sich die Großwetterlage nur bedingt winterlich.

Aufziehende Wolken bringen seit Freitag dann auch Regen und bei Temperaturen, welche selbst in den höheren Lagen auf rund 4°C steigen, liegt die Schneefallgrenze bei deutlich über 1000 m Höhe. Am Samstag sinkt diese dann aber ab, denn besonders um die Mittagszeit und am Nachmittag überquert eine Schauerfront die Region.

Oben am Rothaarkamm kann sich mit diesen Niederschlägen eine dünne Schneedecke von 2-4 cm bilden, in den Tälern bleibt es abgesehen von einigen Schneeflocken in den Schauer weiterhin wenig winterlich.

Der Sonntag bringt dann unter einem neuen Hoch erneut eine Wetterberuhigung mit. Nach einer frostigen Nacht steigen die Temperaturen meist auf Werte um 2°C an.

Trend für die nächste Woche

Noch bis zum Montag dauert der Einfluss des Hochdruckgebietes an. Darunter ist es recht kalt mit Nachtfrost in allen Höhenlagen. Am Dienstag erreichen uns dann neue Tiefausläufer mit Wind, Regen und auch milder Luft. So kann rund um die Mitte der kommenden Woche teilweise wieder die Marke von 10°C in greifbare Nähe rücken.

Die dünne Schneedecke in den Hochlagen ist dann auch wieder Geschichte. Im weiteren Verlauf wechseln sich kurze ruhigere Phasen mit trüben Tagen ab. Schnee fällt dabei nur kurzzeitig und dies auch nur in den höchsten Lagen.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.