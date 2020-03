Meschede. Heute gibt es das Klinikum Hochsauerland. Die Anfänge liegen in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Ein Rückblick auf die Versorgung in Meschede.

Man muss sich schon ein wenig in die Zeit versetzen, um die Gründung der ersten Krankenanstalt in Meschede richtig einschätzen zu können: In der Mitte des 19. Jahrhunderts lag die Einwohnerzahl in Meschede bei ca. 2000. Der damalige Pfarrer und Landdechant Ernestus Böschen wünschte sich zu seinem goldenen Priesterjubiläum „eine Pflegeanstalt für arme Kranke“. Er selbst spendete 160 Taler. Die Ernestinische Stiftung war gegründet.

Unterstützung durch den Grafen

Zahlreiche weitere Zuwendungen wurden benötigt, und es dauerte noch weitere drei Jahre, bis das Projekt wirklich umgesetzt werden konnte. Neben den Mescheder Bürgern war es vor allem der ortsansässige Graf Clemens August von Westphalen, der die Ernestinische Krankenanstalt finanziell großzügig unterstützte. Das alte Krankenhaus lag zwischen Mühlengasse und Gutenbergstraße.

Dort trafen am 12. August 1854 zwei Clemensschwestern, Salesia und Ambrosia, aus dem Orden der „Barmherzigen Schwestern“, Münster, in Meschede ein. Zu ihrer Freude fanden sie bei der Einführung in die Anstalt bereits einen Beinbruch-Kranken vor. In den folgenden fünf Monaten wurden insgesamt 23 Kranke behandelt, betreut und verpflegt.

Modernstes Krankenhaus

Die Anzahl der Kranken stieg kontinuierlich, Um- und Anbauten wurden nötig. Schließlich kam es 1936 zum Neubau des St.-Walburga-Krankenhauses. Damals als „das modernste Krankenhaus des Sauerlandes“ von der Presse gefeiert. 150 Betten und drei Operationssäle wurden von 28 Clemensschwestern pflegerisch betreut. Die Ernestinische Anstalt wurde in ein Altersheim umgebaut.

Blick auf das St.-Walburga-Krankenhaus in Meschede. Foto: Archiv

Bereits 1956 erfolgte die Gründung einer Krankenpflegeschule am St.-Walburga-Krankenhaus. Das Krankenhaus wurde fortlaufend erweitert, umgebaut und mit weiteren Anbauten versehen. 2017 schlossen sich die vier Krankenhausstandorte in Meschede und Arnsberg zu der gemeinsamen Krankenhausgesellschaft unter dem Namen „Klinikum Hochsauerland“ zusammen. Sie verfügen über 927 Betten und bieten von der Grund- und Regelversorgung zusätzlich in 12 Schwerpunktzentren eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.

Einer der größten Arbeitgeber

Pro Jahr werden in den vier Krankenhäusern ca. 40.000 Patienten stationär behandelt. Mit rund 2500 Beschäftigten ist das Klinikum Hochsauerland einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Richard Bornkeßel, Pressereferent der Klinikum Hochsauerland GmbH, weist darauf hin, dass das St.-Walburga-Krankenhaus Meschede weiter ausgebaut werden soll: Die erweiterte Notfallversorgung soll mit acht medizinischen Fachabteilungen angeboten werden, die Intensivstation soll renoviert werden und eine neue onkologische Ambulanz sowie der Ausbau der Palliativmedizin sind geplant. Außerdem wird in weitere Parkmöglichkeiten investiert.

Insgesamt war es ein langer Weg von der Ernestinischen Stiftung bis zum St.-Walburga-Krankenhaus im Klinikum Hochsauerland. Ein Weg, der sich gelohnt hat und den Ernestus Böschen gewiss erträumt haben mag, und auf dessen heutiges Ergebnis die Mescheder stolz sein können.