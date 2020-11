Wie der TuS Velmede Bestwig sein Corona-Jahr managt

Wie viele andere Vereine trifft die Corona-Krise auch den TuS Velmede-Bestwig als größten Verein in der Gemeinde Bestwig hart. Geschäftsführer Markus Ricken geht davon aus, dass es 2021 ohne Hilfen nicht gehen wird. Wir haben ihn und den Vorsitzenden Elmar Dünschede zum Interview gebeten.

Gab es eine besondere Aktion in der Coronazeit?

Markus Ricken: In der Coronazeit ruhte der Sportbetrieb an den Sportstätten und die Vorstandsarbeit war weitgehend eingeschränkt. Wir haben deshalb versucht, über Social Media unsere Mitglieder zu erreichen und ein Angebot zu unterbreiten. Daraus hat sich dann ein virtuelles Corona-Fitness-Programm entwickelt. Während des ersten Shutdowns haben wir für unsere Mitglieder die Aktion Fittness@Home mit Übungen für zu Hause aufgelegt. Dabei wurden wöchentlich andere Übungen von unseren erfahrenen Übungsleitern zusammengestellt. Auch die Fußballtrainer haben für unsere Kinder und Jugendlichen ein Heimprogramm entwickelt. Das machen wir übrigens jetzt auch wieder.

Haben Sie aus dem ersten Lockdown Ideen für die Zukunft entwickeln können? Was würden Sie jetzt anders machen oder tun es bereits?

Elmar Dünschede : Wir sind bei den ersten Lockerungen mit einigen Angeboten aus der Halle heraus in den Außenbereich gewechselt. Diese Angebote waren zwar witterungsabhängig, wurden aber gut angenommen. Das ist sicher noch ausbaufähig - auch für Zeiten, die nicht vom Corona-Virus diktiert werden. Eine zentrale Rolle werden dabei die neuen Sportstätten auf dem Valmesportplatz und am Christophorushaus in Velmede einnehmen. Diese beiden Anlagen wurden in diesem Jahr zusätzlich geschaffen. Die Angebote hierfür sind ausbaufähig und der Verein wird die Wintermonate nutzen, um hier ein Konzept zu entwickeln.

Einige Angebote konnten nach draußen ausweichen. Foto: TuS Velmede-Bestwig

Mitgliederwerbung ist das überhaupt möglich im Moment? Wie gewinnen Sie neue Mitglieder und Unterstützer?

Markus Ricken: Aktuell sind wir um jedes Mitglied froh, das weiterhin dem TuS Velmede-Bestwig treu bleibt. Wir konzentrieren uns darauf unsere Angebotspalette für die „Zeit danach“ vorzubereiten. Das gilt auch für Unterstützer. Wir sind zum Glück so organisiert, dass wir auch einen zweiten Lockdown finanziell überstehen können. Aber wir werden sicher 2021 auf Hilfen angewiesen sein.

Gibt es eine Veranstaltung, auf die Sie sich besonders freuen, wenn alles wieder „normal“ läuft?

Elmar Dünschede: Nicht direkt auf eine einzelne Veranstaltung. Unsere Abteilungen organisieren jedes Jahr sieben Turniere und Wettkämpfe. Bis auf die Bestwiger Hallenfußballturniere sind dieses Jahr alle ausgefallen und haben neben dem sportlichen Event auch eine Lücke in unsere Vereinskasse gerissen. Die Großveranstaltungen sind für unsere Abteilungen die Highlights im Jahr. Wenn diese wieder laufen, dann freuen wir uns.

Gab es eine Veranstaltung, die Sie besonders schmerzlich vermisst haben? Warum gerade diese?

Markus Ricken: Ja, die gab es. Der geschäftsführende Vorstand hatte sich als ganz persönliches Ziel vorgenommen, endlich mal wieder nach vielen Jahren ein „Dankeschön-Fest“ für unsere Ehrenamtlichen durchzuführen. Diese Veranstaltung musste leider ausfallen. Das Risiko war uns zu groß. Wir werden das aber nachholen, weil das wichtigste Kapital in einem Verein die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind und diese beim TuS viel zu kurz gekommen sind.

Konnten Sie Ehrungen und Verabschiedungen trotz allem feierlich gestalten und wenn ja, wie?

Elmar Dünschede: Wir hatten für die Jahreshauptversammlung 2020, die im März stattfinden sollte, viele Ehrungen vorgesehen. Das sollte auch ein Bestandteil unserer Aktion Ehrenamt sein. Diese Versammlung hat dann im Oktober stattgefunden und unter Coronabedingungen haben wir mit „Abstand“ unsere Ehrungen in der Schützenhalle in Velmede durchführen können. Auszeichnungen verdienter langjähriger Ehrenamtlicher mit Mund-Nasenschutz sind nicht wirklich feierlich und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Diese Bilder werden sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Wie überbrücken Sie die „vereinsfreie“ Zeit; also die Zeit, in der keine Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden?

Markus Ricken Vereinsfreie Zeit gab es für Vorstandsmitglieder nicht. Die Vereinsarbeit geht auch mit Corona weiter. Ein so großer Verein wie der TuS Velmede-Bestwig muss auch in diesen schwierigen Zeiten verwaltet werden. Am Anfang wurden die Vorstandsmitglieder und die Abteilungsleitungen besonders gefordert. Die Einstellung des Spiel- und Sportbetriebes musste organisiert, Versammlungen verlegt werden. Dann mussten Hygienekonzepte erstellt und der erneute Sportbetrieb angeschoben werden. Dazu gehörte auch neue, geeignete Sportstätten zu finden. Wir haben uns direkt nach Einstellung des Sportbetriebs so organisiert, dass wir ein Krisenmanagement mit 5 Vorstandsmitgliedern aufgebaut haben. In der Krise fanden viele Telefonate und Gespräche auf virtuellen Plattformen statt, um den Verein für einen Neustart und die Zukunft gut aufzustellen. Jeder hatte seinen Aufgabenbereich, den er eigenständig bearbeitet hat. Dieses Management hat sich bewährt und wird im Moment wieder eingesetzt.

>>>Hintergrund

Der Turn und Sportverein Velmede-Bestwig ist ein Bestwiger Sportverein, der sich in 7 Abteilungen mit 32 ständigen Angeboten gliedert.

Der TuS Velmede-Bestwig ist der mitgliederstärkste Verein in der Gemeinde Bestwig . Badminton, Fußball, Lauftreff, Rhönrad, Schwimmen, Taekwondo, Turnen sowie Kursangebote in Fitness, Ausdauer und Gesundheit stehen im Angebotskatalog.

Gegründet wurde der Verein 1938 aus der Fusion des Fußballvereins SC Bestwig 1907 und des Velmeder Turnvereins von 1892 . Die Vereinsgründung geht auf das Jahr 1892 zurück.

Der Verein hat 1507 Mitglieder (Stand 1. Januar 2020).

Vorsitzender: Elmar Dünschede , elmar.duenschede@tus-velmede-bestwig.dem 02904/48391 .

Geschäftsführer: Markus Ricken , markus.ricken@tus-velmede-bestwig.de, 02904/920808 .

Homepage des Vereins: www.tus-velmede-bestwig.de. Kontakt: info@tus-velmede-bestwig.de