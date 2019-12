Wer weiß, wo sich diese Schaufenster befinden?

Goldene Sterne, köstliches Gebäck, glitzernde Lichtlein: Gerade im Advent beschäftigen sich die Kaufleute, Handwerker und Dienstleister besonders liebevoll mit der Dekoration ihrer Schaufenster. Sie verleihen den Fußgängerzonen und den Straßen so einen besonderen Charme. Deshalb haben wir für das diesjährige Weihnachtsrätsel ein paar Schaufenster herausgesucht, die uns besonders ins Auge gefallen sind.

Aber keine Sorge, wenn Sie das Schaufenster nicht direkt kennen. In den kleinen Begleittexten haben wir immer Hinweise versteckt. Gesucht wird jeweils der Ort. Haben Sie den richtigen Buchstaben gefunden, können Sie daraus ein Lösungswort bilden.

Attraktive Preise

Gewinnen können Sie in diesem Jahr: je drei Tickets für die Familie für den Besuch des Deutschen Fußball-Museums in Dortmund (maximal zwei Erwachsene, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt) sowie einen Blue-Ray-Disc-DVD-Player.

Mitmachen ist denkbar einfach: Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Lösungswort an die Adresse gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Namen und Anschrift nicht vergessen. Auch per Post ist eine Teilnahme möglich. Schreiben Sie eine Karte mit dem Lösungswort an die Westfalenpost-Redaktion, Winziger Platz 14, 59872 Meschede. Einsendeschluss ist Dienstag, 7. Januar, um 12 Uhr. Wir losen die Gewinner unter allen Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort aus und informieren die Gewinner. Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!

1. Buchstabe

Das Schaufenster des Haarformstudios Senger. Foto: Ute Tolksdorf

Engel, Nikoläuse und Kerzen aus Holz, echte Blumen und kleine Tannen stehen in diesem Schaufenster. Dazu gibt es Geschenk-Kartons und ein Herzlich-Willkommen-Schild. Anita Senger vom Haarformstudio Senger mag es naturverbunden. „Blinkende Lichterketten und Sterne sind nicht so meins“, sagt sie. Das passt: Immerhin ist ihr Betrieb das älteste bestehende Geschäft in der Ruhrstraße, die derzeit kräftig umgebaut wird: seit 100 Jahren gibt es dort bereits einen Friseursalon. Wir fragen: In welcher Stadt steht das Schaufenster? Notieren Sie bitte den dritten Buchstaben.

2. Buchstabe

Weihnachtlich geschmückt ist auch das Schaufenster der Fahrschule Marcus Frese. Foto: Mustafa Amet

Bei der Fahrschule von Marcus Frese ist Gattin Michaela bereits seit Jahren für die Schaufenster-Deko zuständig. Während in der Advents- und Weihnachtszeit der Weihnachtsmann neben Geschenken hinter der Scheibe an der B7 sitzt, ist es im Herbst zu den Oktoberfesten gerne mal eine Schaufensterpuppe mit Seppl-Hut und Seppl-Hose. Hier sieht das Schaufenster in jeder Jahreszeit anders aus. In welcher Gemeinde wartet dieser Weihnachtsmann auf die Feiertage? Gesucht wird der vierte Buchstabe.

3. Buchstabe

Marita Stappert von „Dekorieren und Schenken“ gibt sich immer viel Mühe bei der Dekoration ihrer Schaufenster. Foto: Gudrun Schulte

Mit der vorweihnachtlichen Dekoration beginnt Marita Stappert von „Dekorieren und Schenken“ früh. Nämlich dann, wenn der Ort an dessen Hauptstraße ihr Laden steht, eine seiner größten Veranstaltungen des Jahres hinter sich hat. „Ich dekoriere natürlich selbst, aber die Familie hilft mir dabei“, sagt Marita Stappert. Nach Weihnachten war ihr Laden sonst immer eine Woche geschlossen - dann wurde abgeräumt und umdekoriert. Das ist diesmal anders. Da während des Umdekorierens sowieso immer Leute an die Scheibe klopfen und etwas was kaufen wollen, bleibt der Laden geöffnet. Direkt ab dem 2. Januar ist dann die neue Deko im Fenster. „Die Hasen habe ich schon nach oben geholt.“ In welchem Ort befindet sich dieser Laden? Schreiben Sie den ersten Buchstaben auf.

4. und 5. Buchstabe

Köstlich sieht es im Schaufenster von Café König aus. Foto: Laura Handke

Alle Leckerein,die in diesem Schaufenster im Café König zu sehen sind, sind handgefertigt und werden im Betrieb selbst hergestellt. Doch es gibt natürlich nicht nur Schokolade. Das Café ist bei Einheimischen, aber auch bei den vielen Wanderern und Wintersportlern beliebt, die die Stadt regelmäßig besuchen. Gesucht werden der zwölfte und der neunte Buchstabe der Stadt.

6. Buchstabe

Das Schaufenster der Nord-Apotheke mit Weihnachtszug Foto: Ilka Trudewind / WP

Die Nordapotheke fällt stets mit ihrer Dekoration auf. Bis zum 10. Januar bleibt das Schaufenster weihnachtlich geschmückt - unter anderem mit einem Weihnachtszug, den Große und Kleine durch eine verschneite Landschaft fahren lassen können. Er steht damit in der Tradition des Geschäfts Theodor Meschede, in dessen Schaufenster gegenüber vom Kino ebenfalls ein Zug fuhr. In welcher Stadt?Mit dem zweiten Buchstaben wird die Lösung komplett.