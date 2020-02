Meschede/Eslohe. Mehr als vier Wochen war ein Teilstück des Wenneradwegs gesperrt. Jetzt wird das Stück zwischen Meschede und Berge freigegeben.

Wenneradweg: Sperrung zwischen Meschede und Eslohe beendet

Die Vollsperrung des Wenneradweges zwischen der L840 (Zur Winnschla) in Meschede-Berge und dem Gut Blessenohl in Eslohe-Wenholthausen wird am Donnerstag aufgehoben.

Gehölzarbeiten abgeschlossen

Die aufwändigen Gehölzarbeiten im Böschungsbereich des Geh- und Radweges sind abgeschlossen, teilte der Landesbetrieb Straßenbau mit.

Somit steht der rund elf Kilometer lange Wenneradweg, als Teilstück der Sauerland-Radring - Nordschleife, nach vierwöchiger Sperrung wieder für den Rad- und Fußgängerverkehr zur Verfügung.