Wennemen. Die Velmeder Bäckerei Adolph eröffnet am Samstag eine Wochenendfiliale in Wennemen. Damit gibt es ab sofort auch sonntags Brötchen im Ort.

Wennemen: Bäckerei Adolph eröffnet dritte Filiale

Die Bäckerei Adolph eröffnet am Samstag in Wennemen eine Wochenendfiliale. Es ist damit die dritte Filiale des Bäckermeisters Peter Junker. Das Stammhaus ist in Velmede an der Bundesstraße, die zweite Filiale wurde Anfang 2019 im Schwarzen Bruch eröffnet.

Die neue Filiale der Bäckerei Adolph befindet sich in der Biekestraße 5. Foto: Privat

„Die Idee für diesen Laden hatte mein Mitarbeiter, der in Wennemen wohnt“, erzählt Peter Junker und fügt lachend hinzu: „Und er hat dann einfach nicht locker gelassen.“ Los geht es in der Biekestraße 5 ab 6 Uhr. Zur Eröffnung gibt es Angebote. Junker: „Zehn Brötchen für 2,22 Euro zum Beispiel.“

Ansonsten wird es in Wennemen Brötchen, Brot, Kuchen und Gebäck geben. Geöffnet ist dann samstags von 6 bis 12 Uhr und sonn- und feiertags von 7 bis 11 Uhr. „Wenn das Angebot gut angenommen wird, denken wir gern über weitere Öffnungstage nach“, sagte Peter Junker.

Sonntags gab es bisher keine Möglichkeit in Wennemen frische Brötchen zu kaufen. Werktags bietet auch Meiers Dorfladen im Oberdorf Backwaren von Kremers an.

„Gerade für das Unterdorf ist die Neueröffnung eine tolle Nachricht. Besonders auch für Menschen, die nicht mehr so mobil sind“, sagt Monika Stich vom Vorstand der Dorfgemeinschaft. Da sie in der Nähe wohne, habe sie auch oft ratlose Radfahrer vom Sauerland-Radring gesehen, die vor einer verschlossenen Bäckerei standen. In dem Ladenlokal war zunächst die Bäckerei Franzes und später das Körner Eck von Monika Körner.