Wenn Kriegskinder erzählen: Bombardierung Meschedes erlebt

Es begann mit einem Gespräch auf der Ruhrbrücke und endete mit einem lesenswerten Büchlein über die Kriegserfahrungen der Kinder von Meschede. „Wir Kriegskinder aus dem Sauerland“ ist der Titel, den Werner Möller der Niederschrift seiner Erinnerungen gab.

“Wir Kriegskinder aus dem Sauerland“ lautet der Titel des Büchleins. Foto: Brigitta Bongard

Bis vor einigen Jahren kam der gebürtige Mescheder Werner Möller noch regelmäßig in die alte Heimat, um das Grab seiner Eltern zu pflegen. Bei einem seiner Besuche begegnete er auf der Ruhrbrücke einem Herrn, mit dem er ins Gespräch kam und über die Zeit während des Zweiten Weltkrieges erzählte.

„Meine Erzählungen wurden immer intensiver, und der Herr wurde immer stiller“, erzählt Werner Möller. So fiel dann während der Unterhaltung die Frage, warum er diese Geschichten nicht aufschreibe und für die Nachwelt erhalte. Damit war die Idee für das kleine Buch geboren.

Initialzündung am Schreibtisch

„Als ich dann zuhause mal wieder meinen Schreibtisch aufgeräumt habe, fielen mir einige Dinge in die Hand, die mich an diese Zeiten erinnerten. Das war dann die Initialzündung. Nach einem Brainstorming, wie man heute sagt, wurde es dann immer mehr. Irgendwann habe ich schließlich wirklich angefangen, das alles aufzuschreiben. Da ich im Ruhestand bin, gab es keine größeren Unterbrechungen, außer ein paar Arbeiten im Garten, sodass ich nach zwei bis drei Monaten fertig war.“

Auf die Frage, ob er jemand Bestimmtes mit dem Buch erreichen wolle, antwortet Möller, er habe einfach Spaß am Schreiben der Geschichte gehabt. „Meine beiden Söhne können sich nicht so recht in die Geschichte einfinden und interessieren sich nicht so sehr dafür, aber ich wollte es dennoch für die Nachwelt erhalten. Also habe ich mir gesagt: Streck dich und schreib es auf!“

Wohnung an der Ruhrbrücke

Die Familie Möller hatte damals direkt an der Ruhrbrücke im dritten Stock des Hauses gewohnt, in dem sich heute die Pizzeria „Da Saracino“ befindet. Dadurch erlebte sie die Bombardierung der Innenstadt Meschedes und die Sprengung der alten Ruhrbrücke hautnah mit. Schlimme Erinnerungen haben den heute 86-jährigen Pensionär nicht eingeholt und belastet, sagt er. „Das habe ich alles abgehakt. Wir waren ja damals Kinder von 9, 10, 11 Jahren. Wenn die Bomber in extremem Tiefflug über Meschede flogen, musste man halt zusehen, dass man sich in Sicherheit brachte. Die haben auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Aber mit der Naivität von Kindern hielten wir uns für unschlagbar. Wir waren wirklich abgebrüht, aber unsere Eltern haben sich natürlich große Sorgen gemacht.“

Beim Schreiben fielen ihm dann immer mehr Dinge ein, die er zu Papier brachte. „Da gibt es sicher noch viel mehr zu erzählen, aber es gibt ja keinen mehr, den ich noch fragen konnte.“ Mit der Niederschrift des Erlebten habe er seinen Wunsch zufriedengestellt, ein bisschen von der Geschichte weiterzugeben, damit die Schrecken der Kriegszeit nicht in Vergessenheit geraten. In kurzen Episoden und mit einigen Fotos erzählt Werner Möller daher seine Geschichte in einem selbstverlegten Büchlein.

„Ich habe dann einige Exemplare in Meschede in die Buchhandlung von Eva Linhoff gebracht. Vielleicht interessiert es ja jemanden, und es wird gekauft. Ich habe Frau Linhoff gesagt, den Erlös solle sie dann einem guten Zweck zukommen lassen.“

>>> Zur Person

Werner Möller wurde am 8. September in Meschede geboren. Er machte 1954 sein Abitur am Gymnasium der Benediktiner.

1957 wurde er zum Postinspektor ernannt. Nach seiner beruflichen Laufbahn im gehobenen Dienst der Deutschen Bundespost in Dortmund und Hamm ging er 1996 Postoberamtsrat Leiter der Niederlassung Arnsberg/Neheim in Pension.

Heute lebt er in Unna.