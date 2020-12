Weihnachten in Meschede: Kochen für Helden und Bedürftige

Das Kochen für Helden wird in Meschede neu aufgelegt - dieses Mal zur Weihnachtszeit. Unterstützung ist dabei willkommen. Die Details.

Meschede. Nach der Aktion während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wird das Team des H1 am See in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Meschede nochmals aktiv, um Hilfsbedürftige und Helden des Alltags in der Weihnachtszeit zu unterstützen. Dafür verzichtet das H1 während der Feiertage auf das Außer-Haus-Geschäft - so war es der Wunsch von Inhaber Andre Wiese und seinem Team.

Ziel der Aktion ist es, Menschen die es aus gesundheitlichen, wirtschaftlichenoder alltagstechnischen Gründen nicht schaffen, mit einem leckeren Essen über die Feiertage zu versorgen und damit ein paar schöne Stunden verbringen zu können und die Sorgen des Alltags, wenn auch nur für eine kurze Zeit, vergessen zulassen. Gekocht wird in der in der H1-Küche und im St.-Elisabeth-Haus der Caritas.

Die Gerichte sind dann wie schon im Frühjahr, leicht zu Hause zu erwärmen und sind für die drei Weihnachtstage verpackt. Am Heiligabend werden Anita Wiese und Jenny Klagges vom Caritasverband Meschede die Boxen ehrenamtlich verteilen und werden somit zu kleinen Weihnachtsengeln von Meschede.

Die Boxen müssen vorbestellt werden unter 0291-90877830. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember 2020 um 12 Uhr. Danach können ausorganisatorischen Gründen keine Bestellungen mehr angenommen werden. Da sich diese Aktion ausschließlich nach wie vor aus Spenden finanziert, ist das bekannte Spendenkonto der Aktion „Kochen für Helden“ weiterhin aktiv.

Die Menüs der Weihnachtsbox bestehen aus:

Mescheder Frikko

dazu eine leckere Tagessuppe







Ganze Ente dazu Bratensauce mit Orangenaroma

dazu Maronenrotkohl, Kartoffelknödel mit Bröselbutter

Bratapfel mit Mandel und Rosinen

als Dessert: Stracciatellacreme mit Beerenkompott





Geschmorte Rindersteaks in Burgundersauce

Dazu Blumenkohl /Brokkoli, Haselnussspätzle & Preiselbeerbirne

als Dessert: Grießflammerie mit Glühweinkirschen

Spendenkonto: Caritasverband Meschede, Konto: DE 31464510120000021022 bei der Sparkasse Mitten im Sauerland; Stichwort: „Kochen für Helden 2.0“.