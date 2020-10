Die Deutsche Bahn plant den Abriss zweier früherer Stellwerke. Sie befinden sich am alten Bahnhof Eversberg, der wiederum in Wehrstapel angesiedelt war. Die Gleise in diesem Bereich sind zum Teil längst abgebrochen, so dass die Stellwerke nicht mehr benötigt werden. Trotzdem liefen Versuche aus der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik auf die Deutsche Bahn einzuwirken seit Jahren ins Leere.

Verkehrssicherheit nicht gewährleistet

Jetzt wird es zumindest an einer Stelle konkret: Für das ehemalige Stellwerk mit der Bezeichnung Evo ist der Abriss beauftragt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage diese Zeitung. Grund für das Handeln ist nach unseren Informationen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Es handelt sich um das Stellwerk im Osten in Höhe der Kläranlage.

Der Abriss soll nach ersten Plänen nachts erledigt werden. „Derzeit laufen die Vorbereitungen“, so die Deutsche Bahn. Das Grundstück soll auch nach Anschluss im Eigentum der DB Netz AG bleiben. Auch für das andere ehemalige Stellwerk - es wird Evf bezeichnet - sei ein Abriss vorgesehen, allerdings noch nicht terminiert, so ein Sprecher. Wann darüber entschieden wird, konnte er nicht sagen.

Deutsche Bahn wartet ab

Dabei handelt es sich um das Stellwerk im Westen direkt am Bahnübergang an der Straße. Auch hier hatten Stadt Meschede und Kommunalpolitik versucht einen zügigen Abriss zu erreichen - von einem „optischen Schandfleck“ war beispielsweise bei der örtlichen CDU in einem Prospekt zur Kommunalwahl die Rede. Es bleibt momentan aber nur bei Bitten, eine Verfügung kann noch nicht erlassen werden. Denn: Dieses Türmchen ist bislang nicht baufällig. Und genau deshalb wartet die Deutsche Bahn offensichtlich weiterhin ab.