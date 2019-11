Walter Niggemann ist sauer: „Nicht nur der Finanzminister geht den Ehrenamtlichen an das Taschengeld, nein, auch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede.“ Er hatte kein Kleingeld für den Parkscheinautomaten dabei. Weil er kein Ticket löste, muss er jetzt 10 Euro als Verwarngeld bezahlen.

Der 69-Jährige aus Medelon war Teilnehmer an der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege im Mescheder Kreishaus. Sein Auto stellte er davor ab, hatte aber dummerweise kein passendes Kleingeld. Und 1-Euro-Münzen nimmt der Automat nicht, der Automat wechseln auch nicht – Niggemann klagt, solch alte Automaten „findet man in Deutschland kaum noch“.

Unterstützung für Ehrenamtliche?

Die Tagung im Kreishaus ging von 14 bis 16.30 Uhr: „Wenn man ehrenamtlich für den HSK und seine Bürger über 50 Kilometer von Medebach nach Meschede fährt, gehört es sich, dass man am Kreishaus einen kostenlosen Parkplatz für die Zeit der Tagungen um 14 Uhr zur Verfügung gestellt bekommt“, meint er. Ehrenamtlich setze er sich unter anderem für Behinderte, Alte und Kranke ein. Falls jetzt der Vorwurf kommt, Niggemann hätte ja laufen können: Das kann er gerade wegen einer Fußverletzung nicht.

Die Stadtverwaltung hat ihm auf seinen Ärger hin erklärt, das sich der Automat am Kreishaus in der Tarifzone II befinde und damit für die Höchstparkdauer von zwei Stunden höchstens 60 Cent zu zahlen seien. Entsprechende Zahlungshinweise würden sich am Automaten finden. Eine Einstellung der Verwarnung sei deshalb nicht möglich.

„Die Verärgerung des Herrn bedauern wir“

Gegenüber unserer Zeitung betont die Stadt, Parkscheinautomaten an den Straßen mit Geldwechslern auszustatten, verursache „einen ständig hohen Wartungsaufwand für diese Zusatzfunktion“, so Sprecherin Angelika Beuter. Außerdem steige durch Wechselgeld in Automaten auch das Risiko, dass sie aufgebrochen würden: „Daher verzichten fast alle Kommunen hierauf.“ Automaten, die wechseln, seien eher an beschrankten Parkplätzen oder an Parkhäusern anzutreffen.

„Die Verärgerung des Herrn aus Medelon bedauern wir“, sagt sie. Als Rat: Manche Autofahrer hätten einen kleinen Münzvorrat im Auto, um die Parkautomaten zu bedienen. 2020 wird die Stadt auch eine Bezahlmöglichkeit per Smartphone-App anbieten. Die Verwaltung verweist auch darauf, dass an dieser Stelle am Kreishaus die Bewirtschaftungszeit um 15 Uhr endet: Wer also um 14 Uhr die 30 Cent für die eine Stunde einwerfe, der könne dort danach auch durchaus länger parken.

>>>HINTERGRUND<<<

Bekannt wurde in diesem Zusammenhang: Während diese Parkfläche am Gesundheitsamt vor dem Kreishaus dem Hochsauerlandkreis auch gehört, wird die Bewirtschaftung an dieser Stelle durch die Stadt Meschede durchgeführt. Die Mescheder Politessen kontrollieren.

Die Einnahmen werden anteilig verrechnet. Das bestätigte uns die Kreisverwaltung, die Stadtverwaltung wollte dazu keine Angaben machen, weil es sich um eine Vertragsangelegenheit handele.