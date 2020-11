Was Remblinghausen nach der Corona-Zeiten plant

Auch der Heimatverein Remblinghausen ist von der Pandemie betroffen. Die Mitglieder kümmern sich generationsübergreifend um die Gemeinschaft im Dorf, greifen Bewährtes aus der Vergangenheit auf, um es in der Gegenwart zu nutzen, setzen sich für die Entwicklung des Ortes ein und versuchen, jeden mit seinen Stärken und Schwächen in die Gemeinschaft einzubinden. Im Gespräch erzählt Petra Hanses, Vorsitzende des Vereins, wie sich die Einschränkungen bemerkbar gemacht haben.

Gab es eine besondere Aktion in der Coronazeit?

Petra Hanses: Ja, rund um die Marienkapelle am Sportplatz passiert eine ganze Menge. Dort steht eine wunderbare denkmalgeschützte alte Linde, und viele Spaziergänger gehen da vorbei. Mit Zuschüssen wird jetzt alles attraktiver gestaltet. Wir treffen uns dort in Kleingruppen zu Arbeitseinsätzen. Es werden unter anderem eine Relax-Liege und zwei Bänke aufgestellt, von denen aus man weit ins Land schauen kann. Ein Ort der Ruhe und Entspannung soll entstehen.

Haben Sie während der Lock-down-Zeit Ideen für die Zukunft entwickeln können? Was würden Sie jetzt anders machen oder tun es bereits?

Zuerst sind wir natürlich davon ausgegangen, dass diese Phase nicht lange dauert. Somit war auch das Gefühl nicht sofort da, etwas ändern zu müssen. Wir sind 14 Leute im Vorstand. Damit sich der Zusammenhalt nicht verliert, haben wir uns beim Säubern des Dorfplatzes immer mal wieder zu kurzen Besprechungen getroffen, um über das zu sprechen, was einem so am Herzen liegt.

Jetzt läuft sehr viel über Email oder über unsere Whatsapp-Gruppe, aber das gesprochene Wort ist natürlich viel wichtiger. Als die Restaurants noch geöffnet waren, haben wir uns auch manchmal zum Essen getroffen, beispielsweise um die Beantragung des Heimat-Schecks zu besprechen, der uns im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW ja dann auch in Höhe von 2000 Euro zugesprochen wurde. Ideen für die Zukunft zu entwickeln, sind immer wichtig.

Gibt es eine Veranstaltung, auf die Sie sich besonders freuen, wenn alles wieder „normal“ läuft?

Auf die Einweihung des Pilgerweges. Das war für April geplant, wurde aber dann auf das nächste Jahr verschoben. Der Jakobsweg ist für Remblinghausen wichtig. Wir haben jetzt unser „Pilgrim Café“, wodurch wir die Pilger toll bewirten können. Auch Übernachtungen sind möglich. Remblinghausen steht im Zeichen der Muschel, und es besteht großes Interesse am Pilgerweg. Ich freue mich aber auch auf die anderen Feste wie Schützenfest, Dorffest am Brunnen und die Afterwork-Party.

Gab es Veranstaltungen, die Sie besonders schmerzlich vermisst haben?

Am 4. November sollte eigentlich ein Workshop mit der Westfälischen Kultur-Konferenz stattfinden. Wir arbeiten schon länger mit dem LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) zusammen. Unter dem Motto „Gestaltung und Nutzung des Öffentlichen Raumes“ , wollten wir uns hier in Remblinghausen im kleinen Kreis treffen, um darüber zu diskutieren, wie wir es geschafft haben, die Bürger des Ortes zu motivieren. Im Dorf beziehen wir immer alle mit ein, junge Leute, Jugendliche und auch die Älteren, um die Zukunft zu gestalten. Dieser Workshop wäre bestimmt interessant gewesen, auch in Hinblick auf weitere Projekte. Wir hoffen, dass er im nächsten Jahr stattfindet.

Was hat Ihnen trotz allem Mut und Kraft gegeben, sich weiter für Ihren Verein einzusetzen?

Man wird bei uns vom Dorf getragen. Wir bekommen immer Resonanz und das gibt einem ein gutes Gefühl, auch wenn manchmal kontrovers diskutiert wird. Alle Vereine versuchen, in dieser Zeit zusammenzuhalten. Auch der Zusammenhalt im Vorstand ist groß. Ich kann jederzeit bei allen anrufen und werde nie allein gelassen. Das ist wirklich toll.