Was der Landtagspräsident am Bestwiger Berufskolleg macht

Bestwig. Prominenter Gast im Bestwiger Berufskolleg. Der Landtagspräsident hat die Schüler besucht. Dabei ging es um ein ernstes Thema.

Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Bergkloster Bestwig haben in der Klosterkirche der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht. Und sie hatten einen ganz besonderen Gast eingeladen, der auch gerne kam: der nordrhein-westfälische Landtagspräsident André Kuper.

Er betonte: „Freiheit und Demokratie sind der einzige Weg für eine Zukunft in Frieden und Menschlichkeit. Dabei führt der Weg zum ‘Morgen’ vor allem über die Bereitschaft, sich dem ‘Gestern’ zu stellen.“ An die Jugendlichen und junge Erwachsenen appellierte er, jedem Ansatz von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten und klar Position zu beziehen: „Ganz egal, ob in der Schule, im Freundeskreis oder im Sportverein. Denn wir müssen uns klar machen: Auch in der Nazi-Zeit waren nur fünf Prozent der Bevölkerung Täter. Aber 95 Prozent waren die schweigende Masse. Soweit darf es nie wieder kommen.“

Persönliches Gespräch mit den Schülern

Kuper hatte im vergangenen Oktober in Auschwitz eine 31-köpfige Gruppe aus dem Berufskolleg Bergkloster Bestwig kennengelernt. Das Landtagspräsidium war dort zeitgleich mit den Schülerinnen und Schülern zu Besuch gewesen und mit ihnen ins Gespräch gekommen. „Ich erinnere mich sehr gut an diese Begegnung. Deshalb habe ich die Einladung zu Ihrer Gedenkfeier gerne angenommen“, bestätigte der Landtagspräsident im persönlichen Gespräch mit den Schülerinnen Pauline Hanfland und Leonie Happe.

Die beiden 20-jährigen, angehenden Erzieherinnen gehörten zu dem Kreis engagierter Jugendlicher, die nach der Auschwitz-Fahrt die Idee hatten, eine schuleigene Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung dieses Konzentrationslagers zu organisieren. Ein Anliegen, mit dem sie bei Schulseelsorger Dr. Christoph Recker und Geschichtslehrerin Petra Hardebusch auf offene Ohren stießen. „An einer Fahrt nach Auschwitz kann ja nur eine begrenze Zahl Interessierter teilnehmen. Hierzu aber können wir alle einladen“, erklärt Leonie Happe.

Die Eindrücke von der Fahrt zu der Gedenkstätte im vergangenen Oktober sitzen bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sie miterlebten, noch tief. Das wurde in der Gedenkfeier deutlich. Sehr persönlich schilderten sie ihre Eindrücke von der Besichtigung. „Das Gefühl der Trauer und der Wut übermannte mich innerhalb von Sekunden. Der elektronische Guide erzählte irgendetwas. Aber ich konnte gar nicht zuhören“, erinnert sich Leonie Happe. Während des Rundgangs sei ihr immer bewusst geblieben, dass sie hier ja wieder herauskäme: „Aber diesen Gedanken gab es nicht für die Menschen, die hierhin deportiert worden waren.“

Pauline Hanfland hatte ein Gedicht im Stile eines Poetry-Slam-Beitrages verfasst. Und die beiden Schülerinnen Marlene Esten und Lea Marie Ferreira da Conceicao trugen eigene Geschichten vor, die die Deportation der Juden und ihre Repressalien im Konzentrationslager beschrieben. Lehrerin Ilona Mathes hatte Kontakt zu der jüdischen Pianistin Rimma Gotlib und der Sängerin Dr. Ulrike Mellert aufgenommen. Sie bereicherten die Gedenkstunde mit jüdischen Liedern.

Die über 500 Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer saßen dicht gedrängt in der Kirche, teilweise sogar auf dem Boden. Dennoch blieb es zwei Stunden lang still. Christoph Recker stellte angesichts dieser Atmosphäre fest: „Das Thema hat uns als Schule gepackt. Und es lässt uns nicht wieder los." Den Schülerinnen und Schülern machte er klar: „75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz wird dies das letzte große Jubiläum sein, das wir mit Zeitzeugen begehen. In Zukunft liegt es an Euch, dieses Gedenken wach zu halten."

Pauline Hanfland und Leonie Happe gehören zu jenen, die entschlossen sind, das zu tun. Leonie Happe sagt: „Ich bin überwältigt von der Resonanz auf den heutigen Tag. Das gibt mir Mut und Hoffnung, dass so etwas nie wieder passiert.“