Warum eine spezielle Rose am Jakobsweg gepflanzt wird

Remblinghausen. In Remblinghausen bei Meschede ist eine spezielle Rose am Jakobsweg gepflanzt worden - aus einem besonderen Grund.

Sieben Strecken des Jakobsweges durchkreuzen Nordrhein-Westfalen mit rund tausend Kilometern. Einer davon verläuft auch durch Remblinghausen. Am „P“, dem wunderschönen Dorfplatz, wurden am Mittwoch zwei Rosen von Dr. Norman Sinclair gepflanzt. Er hat zwischen 2010 und 2014 mehr als 5000 Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Pilgerroute.

Strecke nach Santiago de Compostela

Die von ihm gepflanzten Rosen können Pilger auf der Strecke nach Santiago de Compostela überall bewundern, und jetzt wird die Pflanze auch außerhalb Spaniens entlang des Weges die Pilger begleiten. Gestiftet wurde eine der Rosen von der Altertumskommission für Westfalen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), die sich seit dem Jahr 2000 mit der Wegerforschung beschäftigt und die wissenschaftliche Grundlage für den Ausbau des Jakobsweges auf Basis archäologischer Forschungen geschaffen hat.

Ulrike Steinkrüger (LWL) erklärt dazu: „Die Rose ist eine Symbolik für das Schöne, sie steht für Liebe und Verbindung. Diese spezielle Rose ist ein Sinnbild der Pilgerwege.“ Zur Pflanzung waren auch Lisa Funke, Petra Hanses und Werner Heinemann vom Heimatverein Remblinghausen erschienen, die die Wichtigkeit des „P“ auf dem Jakobsweg betonten.

Ehrenamt im Dorf

„Dieser Platz hat sehr viel Symbolik für die Pilger und einen hohen Stellenwert für den Ort. Inzwischen gibt es auch ein Pilgercafé, in dem sich die Leute stärken können“, erzählt Ulrike Hanses. „Die Ehrenamtstätigkeit im Dorf ist dabei ein wichtiger Punkt. Die Pilger brauchen unter anderem ja auch Stempelstellen, die zur Verfügung stehen müssen. Auch Unterkünfte sind wichtig. Wenn das alles nicht gegeben wäre, würde der Weg schnell in Vergessenheit geraten. Deshalb sind wir allen sehr dankbar, die sich hier im Ehrenamt engagieren.“

In Remblinghausen wurde für die Versorgung der Pilger extra eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, in der sich die Ehrenamtler untereinander absprechen und unterstützen können. „Dass immer jemand da ist, wenn Pilger nach Remblinghausen kommen, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Leute willkommen sind“, so Hanses. Ab jetzt findet sich ein weiteres Symbol des Jakobsweges neben den Muschelsymbolen im Ort. Die Rose mit Namen „Rosa Castell d’Alaquàs“ wurde in verschiedenen Wettbewerben international anerkannt. Es handelt sich um eine Kreuzung aus der dunkelroten Mutterpflanze „La Sevillana“, die aus der Provence stammt und der weißen Vaterpflanze „White Knock Out“ aus Kalifornien.

Von Bienen geliebt

Das Ergebnis ist eine einfache rote Rose, die von Bienen geliebt wird und einen zarten Duft verströmt. Die zweite Rose, die gepflanzt wurde, wurde von Dr. Norman Sinclair gestiftet, der sie direkt aus Spanien eingeführt hat. Um eine weitere symbolträchtige Geste hinzuzufügen legte er zwei Steine zu den Rosen, die er selbst von seiner Pilgerreise auf dem Camino durch Spanien mitgebracht hat.

In Zukunft möchte der gebürtige Venezolaner noch viele Rosen mehr entlang des Jakobswegs pflanzen.