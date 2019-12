Kunst Warum ein halbes Pferd aus dem Netto-Markt in Eslohe schaut

Eslohe. Plötzlich ragt aus der Außenwand des Esloher Netto-Marktes ein halbes Pferd. Und zwar nicht irgendein Pferd, sondern eine Wunderstute!

Die künftige Esselpromenade in Eslohe hat bereits ihr erstes Kunstwerk, bevor sich auch nur eine einzige Baggerschaufel ins Erdreich gegraben hat. Mit einem schweren Autokran ist in den vergangenen Tagen das Vorderteil eines Pferdes an der Rückseite des Netto-Marktes angebracht worden. Es beobachtet seitdem die Besucher des gegenüberliegenden Fachmarktzentrums.