Wann kommt der Winter im HSK? Das sind die Prognosen

Eine sehr milde Wetterlage bringt dem Sauerland bis zum Freitag Regen und Wind. Am Wochenende beruhigt sich die Lage bei etwas kälterer Luft zumindest vorübergehend. Vor allem Samstag zeigt sich auch zeitweise die Sonne.

Das Wetter für das Ruhrtal

Mehr an den Frühling als an den Januar erinnern die Temperaturen bereits am Mittwoch. Vor allem direkt entlang der Ruhr wird die Marke von 10°C bereits teilweise erreicht und sogar leicht überschritten. In etwas höheren Lagen bleiben die Werte noch einstellig, was aber natürlich auch hier deutlich zu milde Verhältnisse für die Jahreszeit bedeutet.

Der Höhepunkt der unwinterlichen Phase wird am Donnerstag erreicht. Bei einem frischen Südwestwind ziehen immer wieder Regenwolken über Meschede und Bestwig hinweg, die Temperaturen klettern dabei auf bis zu 12°C an. In der Nacht zu Freitag und am Freitag selbst macht der Regen auch mal Pausen, weiterhin bleibt es aber unbeständig und oft auch nass. Die Temperaturen gehen etwas zurück, sie erreichen aber trotz der Abkühlung milde 4 bis 8°C.

Einen kleinen Hauch von Winter erleben wir dann erst wieder in der Nacht zu Samstag. Der Regen zieht ab und die Wolken lockern zumindest hier und da mal kurzzeitig auf. Bei einem einschlafenden Westwind kann sich dann vor allem in einigen Tälern leichter Frost einstellen. Der Samstag selbst bringt dann etwas Sonne mit und es bleibt trocken. Schon im Laufe des Sonntags fallen aber wieder die ersten Tropfen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Selbst die höchsten Lagen des Schmallenberger Sauerlandes rund um die Hunau sind aktuell weitgehend schneefrei und daran wird sich auch vorerst nur wenig ändern. Lediglich am Freitagabend kann sich mal ein schüchterner Schneeregenschauer bis auf 800 m Höhe hinab trauen. Zuvor ist der Donnerstag ein überaus milder Tag, selbst auf der Hunau werden 7°C erreicht, rund um Lenne und Wenne sind die Werte sogar knapp zweistellig.

Dazu regnet es immer wieder, zusammen mit einem frischen Südwestwind ist es einfach nur ungemütlich und vor allem auch unwinterlich. Der Freitag ist dann als Übergangstag zu bezeichnen, der Regen macht auch mal Pausen und die Temperaturen gehen langsam zurück. In der Nacht zu Samstag stellt sich dann zumindest in einigen Tallagen, z.B. rund um Bremke und Eslohe leichter Nachtfrost ein. Am Tag kann sich die Sonne zumindest zeitweise gegen Wolkenfelder durchsetzen und mit Temperaturen von nur knapp über 0°C am Rothaarkamm ist es zumindest bedingt winterlich – Schnee sucht man aber weiter vergebens.

Der Sonntag beginnt ebenfalls trocken und die Sonne findet vielleicht noch die ein oder andere Lücke. Schnell schließt sich die Wolkendecke aber wieder und am Nachmittag kommt von Südwesten her wieder leichter Regen auf.

Trend für die nächste Woche

Wann kommt der Winter? Das ist die große Frage, welche sich aber aktuell noch nicht wirklich mit einem konkreten Zeitpunkt beantworten lässt. Bis zur Mitte der kommenden Woche bleibt es mit großer Sicherheit mild. Immer wieder regnet es dabei, die Sonne zeigt sich nur selten mal. In der zweiten Wochenhälfte und in Richtung des dritten Januarwochenendes bestehen dann zumindest zaghafte Anzeichen, dass sich mal etwas kältere Luft bis ins Sauerland bewegt. Ob das der Start einer winterlichen Periode ist, ist aber noch sehr unsicher.

