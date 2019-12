Meschede/Schmallenberg. In Großbritannien ist gewählt worden. So sind die Ergebnisse aus den Partnerstädten von Meschede und Schmallenberg, Coventry und Burgess Hill.

Wahl im UK: So stimmten die Partnerstädte aus dem Sauerland

Großbritannien hat gewählt, dabei haben die Konservativen um Premierminister Boris Johnson die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament geholt. Ein Brexit zu Beginn des nächsten Jahrs rückt damit näher. Wie haben die Wähler entschieden, zu denen die Städte im Sauerland partnerschaftliche Kontakte halten?

Kontakt von Meschede nach Coventry

Da ist zum einen Coventry. Die Stadt befindet sich in der Nähe von Birmingham, hat mehr als 360.000 Einwohner und ist vor allem für ihre Kathedrale bekannt: Die beim Bombenangriff im Jahr 1940 ausgebrannte und eingestürzte Kirche blieb als Ruine erhalten und wurde in einen Neubau integriert. Coventry ist keine offizielle Partnerstadt von Meschede. Die „Freunde der Völkerbegegnung“ knüpften aber Beziehungen dorthin - entsprechend gibt es hier die Coventry-Brücke und dort den Meschede Way.

In den drei dazu gehörigen Wahlkreisen von Coventry hat jeweils die Labour-Partei gewonnen - von 54 bis 63 Prozent. Die Konservativen erreichten nur 29 bis 38 Prozent. Auffällig: Coventry ist neben Birmingham eine rote Insel in der Mitte von England.

Schmallenberg und Burgess Hill

Eine offizielle Partnerschaft verbindet Schmallenberg mit Burgess Hill. Die Stadt hat 28.000 Einwohner und befindet sich im Süden Englangs in der Nähe von Brighton. Im dazu gehörigen Wahlkreis Sussex Mid erreichten die Tories um Boris Johnson fast 57 Prozent. Die Labour-Partei kam auf knapp 25 Prozent.

Auch aus Meschede gibt es Reaktionen: Neil Davie arbeitet an der Fachhochschule in Meschede und besitzt die britische und die deutsche Staatsbürgerschaft: „Die Ergebnisse sind unfassbar. So was hatte ich befürchtet, aber ich hatte nie gedacht, dass die Konservativen tatsächlich so viele Stimmen bekommen würden. Irgendeine Art von Brexit steht jetzt fest.“

Abspaltung von Schottland

Davie glaubt, dass Wahrscheinlichkeit steigt, dass Schottland sich dann von England abspaltet - nicht zuletzt weil die regionale SNP so erfolgreich war.