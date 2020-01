Von den Pocken in Meschede bis zur Alten Synagoge

Als 14-Jähriger brachte Albert Zimmermann seine erste Zeitung unter dem Namen „Taifun“ heraus. „Mit einer Auflage von 200 Exemplaren, die auch verkauft wurden“, erinnert sich der 80-Jährige. Berichtet wurde über alles, was von Interesse war, also bunt gemischt und ausgerichtet am Bedarf der damaligen Zeit. Für den jungen Herausgeber war jedenfalls klar: „Ich werde Journalist“. Er wurde es und leitete 30 Jahre die Westfalenpost Meschede.

Die Pocken

Als junger Redakteur kam er 1963 für eineinhalb Jahre zum ersten Mal in die Lokalredaktion der WP Meschede. Danach ging er noch einmal für fünf Jahre in andere Redaktionen, um 1969 endgültig in die Kreisstadt zurückzukehren und bis zu seinem Ruhestand 1999 als Lokalchef die WP maßgeblich mitzugestalten.

Er erinnert sich an diese Anfangszeit vor allem wegen der damaligen Pockenvorfälle in Meschede. Das Walburga-Krankenhaus war direkt betroffen. Die Pocken machten Meschede über Nacht in Deutschland bekannt. Die journalistischen Prinzipien des neuen Lokalchefs wurden direkt unter Beweis gestellt: „Unsere Aufgabe ist es, Nachrichten zu transportieren. Dieser Verpflichtung sollten wir so nachkommen wie seinerzeit der getreue Eckart, der stets unverbrüchlich zu seinem Versprechen stand.“

Meinung und Fakten trennen

Nachrichten zu transportieren heißt, über Fakten zu berichten, den Leser zu informieren. Genau das sei Sinn und Zweck eines guten Lokaljournalismus. Die eigene Meinung müsse dabei außen vor bleiben. Die Information müsse verständlich beim Leser ankommen. „Eine Beurteilung der Nachricht ist absolut nicht gewünscht und unangemessen. Die Beurteilung gehört in den Kommentar“, betont Albert Zimmermann, der diese journalistische Form seines Wissens im Lokalteil der WP in Meschede einführte. Streng getrennt von den Nachrichten, versteht sich.

Diese Trennung von Information und Beurteilung steht für ihn genau so fest wie die notwendige Trennung von Beruf und Privatleben. Auf die Frage, wie sein Alltag heute aussehe, kommt die Antwort: „Ich mache nichts, und ich genieße es, nichts machen zu müssen.“ Da dies ein eher berufliches Porträt sei und die Zeilenvorgabe bestimmt erfüllt sei, könnten wir jetzt eigentlich auch aufhören, sagt er.

Weltreisen und Flaggen sammeln

Dann berichtet er aber doch noch kurz, was genau „nichts machen“ in seinem Sinn bedeutet: Er sammelt Länderflaggen, besitzt rund. 200 - 193 souveräne Staaten erkennt die UNO an, und hisst sie am jeweiligen nationalen Feiertag. Damit vermittelt er auch globale Grundkenntnisse in der Nachbarschaft: „Die Nachbarn fragen gelegentlich nach, welcher Nationalfeiertag da gerade beflaggt ist.“, freut er sich.

Ob Weltreisen auch unter „nichts tun“ fallen? Die Eheleute Zimmermann waren in ihrem Ruhestand nicht nur als Backpacker, also Rucksack-Reisende in Indien, Laos und Kambodscha unterwegs, sondern bereisten einmal 160 Tage mit dem Wohnmobil Feuerland, Peru und fuhren quer durch die Anden. Danach folgte noch eine Reise mit dem Wohnmobil bis Peking, inklusive Mongolei, Baikalsee, Russland und zurück in den HSK.

Umfassende Allgemeinbildung

Was Albert Zimmermann als Voraussetzung für jeden guten Lokaljournalisten hält, fasst er in zwei Punkten zusammen: 1. Eine umfassende Allgemeinbildung, 2. Das Wissen, dass man für den Leser schreibt, der das Geschriebene verstehen soll. Schmunzelnd kommt da noch hinterher: „Man muss nicht unbedingt unter Beweis stellen, wie klug man ist.“

Sein Lebensmotto: „Was immer du tust, handle klug und bedenke das Ende“, klingt zwar im Original besser („quidquid agis prudenter agas et respice finem“), aber damit würde er ja gegen seinen eigenen oben genannten Punkt 2 verstoßen. Nur ein einziges Mal habe er gegen sein Prinzip der Trennung von Beruflichem und Privatem verstoßen, fällt ihm dabei ein: „1996 wollte ich über die Gründungsversammlung des Vereins „Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede“ berichten. Spontan beantragte ich am Ende der Versammlung die Mitgliedschaft.“

