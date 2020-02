Vier Einsätze für die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede

Gleich mehrfach war die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende im Stadtgebiet Meschede im Einsatz.

Nahe des Bahnübergangs

Am Samstag gegen 8.52 Uhr wurden die Wehrleute nach Stockhausen in den Gutsweg gerufen. In der Nähe des Bahnübergangs war ein Siloballen in Brand geraten. Die Löschgruppe Wennemen unter Leitung von Matthias Knapp und die Polizei kümmerten sich darum.

Am Samstag gegen 19.12 Uhr rückte die Löschgruppe Grevenstein unter Leitung von Raimund Gördes aus. Bei der Brauerei Veltins hatte wieder einmal die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Hilflose Person gemeldet

Auf der Anfahrt abgebrochen wurde ein Einsatz am Samstag um 23.57 Uhr. Die Löschgruppe Wehrstapel war für technische Hilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert worden. In einem Haus an der Wehrstapeler Straße war eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet worden. Die Feuerwehr musste aber doch nicht eingreifen.

Bereits auf Freitag gegen 18.57 Uhr war die Feuerwehr auf der Autobahn 46 bei Wennemen im Einsatz. Dort waren nach einem Verkehrsunfälle Betriebsstoffe ausgelaufen. Der Löschzug Freienohl unter Leitung von Ludger Göckeler kümmerte sich darum. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.