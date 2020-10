Video-Unterstützung: Sieht so die Zukunft der Volksbank aus?

Meschede. Sieht so die Bank der Zukunft aus? Die Mescheder Volksbank-Mitarbeiter erhalten Video-Verstärkung. Wir erklären, was sich dahinter verbirgt.

Die Corona-Pandemie diente als Verstärker, war jedoch nicht der Auslöser. Ab sofort können Kunden der Volksbank Sauerland alle Schalter-Geschäfte an der Arnsberger Straße Meschede im so genannten Service-Interaktiv-System erledigen, auch „SISy“ genannt. Dabei handelt es sich um eine Art Video-Bankberatung. Das Gegenüber ist kein Computer und auch kein Call-Center-Mitarbeiter am anderen Ende der Welt, sondern eine Bankkauffrau aus Hüsten - in diesem Fall Karin Pirone.

Kundenkontakte der Volksbank Sauerland nehmen ab

Das Online-Geschäft boomt - auch jahrelang vorangetrieben von den Banken selbst. Die Kundenkontakte werden weniger. „Das führt auch dazu, dass das in den Filialen eingesetzte Personal nicht optimal ausgelastet ist“, erklärt Lars Glindmeyer, Bereichsleiter der Privatkundenbank. „Aber nur durch die Reduzierung der Öffnungszeiten zu reagieren oder Filialen zusammenzulegen, das ist uns zu einfach gedacht“, ergänzt Pressesprecher Jörg Werdite. Mit dem neuen Angebot erweitert die Bank nun sogar ihre Öffnungszeiten, denn auch nach 16.30 Uhr und in der Mittagspause steht ein persönlicher Ansprechpartner bereit, der Auszahlungen vorbereitet, Überweisungen entgegennimmt, Fragen zur App oder zum Online-Banking beantwortet oder Daueraufträge ändert.

So sieht die SISY von außen aus - das VR-Service-Interaktiv-System. Es entlastet die Mitarbeiter bei vielen Schaltergeschäften. Foto: Ute Tolksdorf

Das Ganze funktioniert, ohne dass man technisch versiert sein muss. Eine Lichtschranke kündigt den Beratern an, dass ein Kunde die Kabine betritt. Alles Weitere folgt im direkten Gespräch. „Ich habe hier mittlerweile Kunden jeden Alters, vom 16-jährigen Schüler bis zu 80-jährigen Seniorin“, erklärt Karin Pirone. Nach Geschäftsschluss und in der Mittagspause nutzten Berufstätige gern den Service.

Ohne technische Raffinesse

Alles kann Karin Pirone allerdings nicht erledigen. Wenn es um Firmenkundenberatung, Fragen zu Geldanlage und Finanzierung geht, muss auch sie auf die Kollegen verweisen. „Entweder ich frage nach und melde mich später dann telefonisch bei dem Kunden zu Hause oder ich stelle dem Kollegen direkt einen Termin ein“, erklärt sie.

100.000 Euro kostet eine neue Beratungs-Box mit Video-System, Dokumenten-Scanner, und Pen-Pad, auf dem die Kunden auch direkt online unterschreiben können. Anfang August wurde die erste in der Hauptstelle der Volksbank Sauerland in Hüsten eröffnet, seit dieser Woche sind Sundern, Neheim und Meschede am Start. Bestwig und Olsberg sollen 2021 folgen.

50 Stunden Öffnungszeit

Bewusst habe man sich dagegen entschieden, diese Boxen in den SB-Filialen zu installieren. „Wir wollten dahin gehen, wo die Kundenfrequenz höher ist“, erläutert Jörg Werdite. Hier könne man dadurch nun eine Öffnungszeit anbieten, die werktags von 8 bis 18 Uhr insgesamt 50 Stunden umfasst. Karin Arens, Service-Mitarbeiterin an der Arnsberger Straße freut sich über die neuen Kollegen, die sie bei der Arbeit am Schalter entlasten. „Bevor jemand warten muss, weil ich einem Kunden länger etwas erkläre, kann dieser gut an die ,SISy’ ausweichen.“

Zuschaltung weiterer Beratungsstellen möglich

Möglich wäre es auch, dass über das System zusätzlich andere Beratungsstellen zugeschaltet werden, beispielsweise Bürgerbüros der Kommunen, Krankenkassen oder von Hochsauerlandwasser, erklären Werdite und Glindmeyer. „Die Technik ist ja vorhanden.“ So mache es beispielsweise die Volksbank in der Südpfalz, wo sich die Volksbank Sauerland vorab informierte. Noch geht es dem Sauerländer Unternehmen aber vor allem um die persönlichen Bankkontakte. Vier Mitarbeiter sind dafür abgestellt. „Wer ,SISy’ mehrmals nutzt, wird schon bald immer die gleichen Gesichter sehen“, weiß Arens und berichtet von einer Kundin, die erklärte, warum sie gerade jetzt in Coronazeiten so gern ihre Bankgeschäfte am interaktiven Schalter erledigt. „Da kann man selbst die Maske ablegen und sieht endlich mal wieder ein freundlich lächelndes Gesicht.“

>>>HINTERGRUND

Die Volksbank Sauerland hat rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Geschäftsgebiet reicht von Olsberg-Wiemeringhausen bis Neheim-Vosswinkel und Sundern.

Die Geschäftsstelle Meschede in der Arnsberger Straße ist eins von sieben Kompetenz-Centern.

Außerdem gibt es neun weitere mit Bankkaufleuten besetzte Filialen und sieben SB-Center.