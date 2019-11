Vermisste 16-Jährige aus Freienohl wieder zu Hause

Freienohl. Die Jugendliche, die in Freienohl seit einer Woche von Familie und Freunden vermisst wurde ist wieder zu Hause.

Gute Nachrichten aus Freienohl.

Das Mädchen, das seit vergangenem Freitag von ihrer Familie gesucht wurde, ist wieder zurück. Die Polizei hatte keine Öffebntlichkeitsfahndung herausgegeben. Die Familie bat über Facebook um Mithilfe. Unsere Zeitung hatte sich dagegen entschieden, Namen und Bild des Mädchens bekanntzugeben, da auch die Polizei aus nicht näher bekannten Gründen keine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben hatte.

Am Donnerstagabend kam die positive Nachricht: Ebenfalls über Facebook. Das Mädchen soll wohl zurück bei der Familie sein.

Die Polizei erläuterte am Donnerstag auf Nachfrage, dass die Beamten bei Öffentlichkeitsfahndungen - gerade wenn es um Jugendliche geht - sehr vorsichtig seien. „Wir raten auch Familien davon ab, selbst mit einer solchen Suchmeldung in die Öffentlichkeit zu gehen. Das Internet vergisst nichts.“ Er erläutert: Ist eine Vermisste später wohlbehalten wieder zu Hause, sind Gesicht und Namen auf ewig in den sozialen Netzwerken zu finden.

Auch über Google war die Vermisstenanzeige mit Foto und Namen noch zu finden, obwohl viele Seiten und Privatpersonen die Anzeige bereits gelöscht hatten.