Verkehrssicherheit: Esloher Erstklässler lernen spielerisch

Eslohe. Ampel und Zebrastreifen überqueren: Den Kindern wurden durch ein Mitmachtheater verschiedene Themen der Verkehrssicherheit vermittelt.

Für die Sicherheit der Grundschulkinder aus Eslohe, Reiste und Wenholthausen sind zuletzt mehrere Projekte miteinander verknüpft worden.

Der gebürtige Attendorner Robert Marteau zeigte den Erstklässlern in sechs Vorstellungen sein magisches Mitmachtheater. Er begeisterte die Kinder für Verkehrssicherheit und griff dabei Themen auf wie „Wie überquere ich die Ampel? Wie verhalte ich mich am Zebrastreifen? Wo sitze ich im Auto am sichersten?“ In der von der Volksbank finanzierten „zauberhaften“ Schulstunde konnte diese Fragen spielerisch und interaktiv beantwortet werden.

Und da zu dem Wissen um verkehrssichere Kleidung auch die passende Ausstattung gehört, hatte sich die Firma Gerhard KFZ-Technik bereit erklärt für alle Schulanfänger Sicherheitskragen zu spenden. Nicole Waldow-Bierbaum als Leiterin des Grundschulverbundes freute sich sehr über diese Unterstützung. „Im Unterricht und durch das Zauberspiel haben wir die Kinder auf die Gefahren aufmerksam gemacht und verskehrsicheres Verhalten eingeübt“ sagt sie und ergänzt: „Nun geben die Eltern den Kindern morgens Hinweise mit auf den Schulweg und sorgen für das Tragen der Sicherheitskragen.“