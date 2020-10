Verfolgung durch Meschede: Polizei und Inhaber jagen Trio

Meschede. In Meschede haben drei Jugendliche Reißaus genommen, ohne in einem Lokal zu bezahlen. Die Verfolgungsjagd führte durch die Innenstadt.

Eine Verfolgungsjagd nach dem Pizzaessen haben sich drei Jugendliche am Dienstag in der Innenstadt von Meschede geliefert.

Kein Geld, kein Ausweis

Sie hatten bei Pizza Pasta in der Fritz-Honsel-Straße abends Platz genommen und zunächst unauffällig bestellt. Als das Bezahlen anstand, stellte sich heraus: Sie hatten kein Bargeld dabei. Auch einen Personalausweis oder andere Nachweise ihrer Identität konnten sie nicht vorweisen - der Inhaber wurde daraufhin skeptisch. Daraufhin nahm das Trio Reißaus.

Der Inhaber und ein Mitarbeiter rannten hinter den etwa 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen her. Parallel wurde die Polizei verständigt, die einen Streifenwagen in das Gebiet schickte und zunächst in der Le-Puy-Straße rund um den Bahnhof und danach in der Lagerstraße nach den Zechprellern suchte. Allerdings: vergeblich.

Lisa auf der Kontaktliste

Der Inhaber versuchte außerdem noch Fotos von den Geflüchteten zu machen - jedoch: Die Jugendlichen duckten sich weg und zogen ihre Kaputzen rechtzeitig hoch. Auch die Liste zur Kontaktverfolgung, die in der Corona-Schutzverordnung für die Gastronomie vorgeschrieben sind, hilft dem Restaurant-Betreiber nicht weiter: Auf dem Bogen befand sich lediglich der Name Lisa...

Weil die Jugendlichen nicht mehr auffindbar waren, stellte die Polizei die Suche ein. Auf eine Anzeige verzichtete der Inhaber, wie er den Beamten erklärte.