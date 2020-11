Vandalen wüten an der Eversberger Kriegsgräberstätte

An der Kriegsgräberstätte in Eversberg haben Vandalen gewütet.

Meschede/Eversberg. Randalierer haben an der Kriegsgräberstätte in Eversberg gewütet. Der materielle Schaden ist gering, der ideelle immens.

Randalierer haben am Wochenende an der Kriegsgräberstätte in Eversberg zugeschlagen: Eine Leuchte wurde zerschlagen, in der Kapelle wurde ein kleines Feuer angezündet. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro, viel größer ist der ideelle Schaden: Die Totenruhe wurde gestört und das ehrende Andenken an die Verstorbenen beschädigt.

Auf dem 1961 eingeweihten Friedhof nördlich von Meschede an der B55 ruhen 937 deutsche Kriegstote des II. Weltkrieges. Außerdem sind dort Opfer der Bombardierung und Zwangsarbeiter aus der Zeit des Nationalsozialismus beigesetzt.

Die Namen der dort beigesetzten Menschen sind in der kleinen Kapelle in einem„Fenster der Erinnerung“ in Edelstahllamellen geschnitten in einem Bogenfenster der Kapelle zu einem lichtdurchfluteten Gesamtbild zusammengefügt. Ein schmiedeeiserner Leuchter gibt dem Raum eine gewisse Feierlichkeit.

Der schmiedeeiserne Leuchter in der Kapelle wurde von Unbekanntenzerschlagen. Foto: Stadt Meschede

Aufwendige Reinigung

Erst am Freitag letzter Woche war die gesamte Kriegsgräberstätte aufwendig gereinigt und hergerichtet worden. Der Leuchter hatte dabei auch einen neuen Glaskörper bekommen. Am Montagmorgen fand ein Mitarbeiter der Stadt Meschede die Beschädigungen vor.

Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Stadtverwaltung setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus,die zur Ergreifung der Täter führen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Meschede, 0291/90200, erbeten.