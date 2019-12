UWG Schmallenberg: „Bürgerfreundliche Lösung nicht in Sicht“

In der vergangenen Ratssitzung lag dem Stadtrat von Schmallenberg ein Antrag der UWG zur kostenlosen Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt von Privathaushalten zur Abstimmung vor. „Die Mehrheitsfraktion der CDU lehnte diesen Antrag ab. Auch die Fraktion der Grünen war gegen diesen Antrag“, schreibt die UWG dazu.

Grünschnitt soll nicht in Natur entsorgt werden

Begründet worden sei die Ablehnung laut Vorlage der Verwaltung unter anderem damit, „dass es ja die Möglichkeit einer zweiten (kostenpflichtigen) ,braunen Tonne’ in den Sommermonaten gibt. Außerdem wurde angeführt, dass frühere Versuche der Verwaltung, eine kostenpflichtige Grünschnittentsorgung anzubieten, nur auf geringe Resonanz gestoßen wäre“, heißt es weiter. Auch wolle die Verwaltung erreichen, dass die Bürger, die Gärten haben, auch für die Kosten aufkommen sollen, die diese Gärten verursachen.

„Die UWG war der Meinung, dass man mit der kostenlosen Entsorgung dafür sorgen könnte, dass der Grünschnitt auch vorschriftsgemäß an städtischen Sammelpunkten und natürlich nicht in der Natur entsorgt wird“, heißt es in einem Schreiben.

Kosten aus Gebührenhaushalt bezahlen

Die geringen Kosten könnten aus Sicht der Schmallenberger UWG aus reichlich vorhandenen Überschüssen des Gebührenhaushalts bezahlt werden. Außerdem hätte die Abfuhr des Grünschnitts auf zwei Termine im Herbst an zwei Standorten (zum Beispiel am Bauhof der Stadt mit sofortiger Häckselung) beschränkt werden können, um die Kosten niedrig zu halten.

„Die Argumente der UWG drangen leider nicht durch – es bleibt also alles wie gehabt. Eine bürgerfreundliche Lösung des Problems mit dem Strauch- und Baumabfall - wie es in einigen umliegenden Gemeinden (zum Beispiel Eslohe oder Meschede) bereits praktiziert wird - ist in Schmallenberg nicht in Sicht.“