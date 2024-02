Unglück mit Pedelec: Mann prallt gegen Fahrzeug - verletzt

Ostwig Der Mann wurde verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht: In der Gemeinde Bestwig ist ein 23-Jähriger auf einem Pedelec verunglückt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in der Gemeinde Bestwig ereignet. Dort war ein 23-jähriger Mann aus Bestwig mit seinem Pedelec gegen 19.50 Uhr auf der Schildstraße in Ostwig in Richtung Hauptstraße unterwegs. Der Streckenverlauf ist stark abschüssig.

Der Radfahrer prallte nach Angaben der Polizei im weiteren Verlauf gegen ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug und verletzte sich dadurch schwer. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Ermittlungen aufgenommen

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

