Unfall: Mescheder Feuerwehr im Einsatz auf A7 in Franken

Meschede/Franken. Purer Zufall, dass sie am Unfallort vorbeifahren: So werden zwei Feuerwehrmänner aus Meschede zu Ersthelfern an der A7 in Franken.

Auf der Autobahn A7 hat sich bei Oberthulba in Franken ein Verkehrsunfall ereignet. Mit im Einsatz war dabei auch die Mescheder Feuerwehr.

Der Unfall hatte sich am Montag gegen 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg ereignet – ein so genannter Alleinunfall.

Dabei war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Das Auto hatte sich überschlagen und einen Wildschutzzaun durchbrochen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der junge Autofahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde leicht verletzt.

Als erste an der Unfallstelle waren der künftige Chef der Mescheder Feuerwehr, Robert Hillebrand, und Stefan Odoj, der Gerätewart der Mescheder Feuerwehr – aus Zufall. Beide hatten am Montag zwei Fahrzeuge, ein Löschfahrzeug aus Wallen und den Pick-up des Mescheder Löschzuges, zur Reparatur zur Firma Albert Ziegler nach Giengen in Baden-Württemberg gebracht – das Unternehmen ist spezialisiert auf den Bau von Feuerwehrfahrzeugen.

Schiefes Schild erregt Aufmerksamkeit

Sie bemerkten im Vorbeifahren zunächst ein schief stehendes Tourismusschild, dass hier auf das „Fränkische Weinland“ hinweist, und sahen dann das zerstörte Fahrzeug im Straßengraben.

Auf der Seite liegend kam das Auto im Straßengraben zum Stillstand. Foto: Feuerwehr Oberthulba

Sie sicherten die Unfallstelle ab, alarmierten über das Handy dann die eigentlich zuständige Feuerwehr aus Oberthulba, Polizei und Rettungsdienst. Der Fahrer hatte sich selbst aus seinem Auto befreien können. Der Mann sei auf dem Weg zur Arbeitsstelle gewesen, wie er auf der geraden Strecke von der Autobahn abkommen konnte, habe er sich selbst nicht erklären können, berichtet Robert Hillebrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Markt Oberthulba ist eine von 538 Feuerwehren in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt, die dann im Notfall von der Leitstelle in Schweinfurt alarmiert werden.