Eslohe. Fast alle verfügbaren Polizei-Einheiten sind am Freitagnachmittag nach Eslohe geschickt worden: Überfall-Alarm bei der Volksbank.

Überfall-Alarm bei der Volksbank in Eslohe

Blaulichter, Martinshörner - die Polizei ist mit großem Aufgebot zur Volksbank nach Eslohe ausgerückt. Dort war ein Überfall-Alarm ausgelöst worden.

Gegen 14.19 Uhr ging das Signal bei der Leitstelle in Meschede ein. Die Polizei reagierte umgehend und schickte mehrere Streifenwagen los. Ihr Einsatzort: die Volksbank an der Hauptstraße in Eslohe.

Keine Räuber vor Ort

Sie gehört zur Volksbank Reiste-Eslohe, die im vergangenen Jahr durch eine Fusion gewachsen war.

Vor Ort konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden: keine Räuber, sondern Wartungsarbeiten waren der Grund dafür, dass der Alarm versehentlich ausgelöst worden war.