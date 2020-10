TuS Velmede-Bestwig verleiht TuS-Herz an Hans-Jürgen Böer

Besondere Ehre für Hans-Jürgen Böer: Der TuS Velmede-Bestwig hat ihn mit dem TuS-Herz ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Verein abseits von der rein sportlichen Leistung Engagement, das - quasi hinter den Kulissen - sportliche Aktivitäten erst möglich macht. Seit 1979 organisiert Böer die gesamte Geschäftsführung der Senioren-Fußball-Abteilung. „Was Manfred Fröndhoff in den 70er-Jahren erledigte, hat Hans-Jürgen übernommen und man kann sagen, perfektioniert“, so der TuS-Vorsitzende Elmar Dünschede in seiner Laudatio.

Hans-Jürgen Böer mit seiner Auszeichnung, dem TuS-Herz. Foto: Mustafa Amet

Hunderte von Spielerpässen seien durch seine Hände gegangen. „Ganze Generationen von Kickern erhielten von ihm die Spielerlaubnis. Wenn einer die Fußballabteilung des TuS Velmede-Bestwig kennt, dann er“, so Dünschede. 40 Jahre, das sei für eine Vorstandsarbeit im TuS Velmede-Bestwig einmalig. „Es gibt sicher keinen Prototypen des ehrenamtlichen Vorstandsmitglieds. Aber so, wie Hans Jürgen Böer seine Arbeit im TuS Velmede-Bestwig über 40 Jahre geleistet hat, kommt er dem Idealbild verdammt nahe“, betonte der Vereinsvorsitzende. Böer sei bescheiden, loyal, gewissenhaft, zuverlässig und der Sache verpflichtet. „Ein Vorbild eben“, so Dünschede.

Weitere Ehrungen

Nach dem Corona bedingten Ausfall im Frühjahr hatte der TuS, wie viele andere Vereine auch, seine Jahreshauptversammlung verschieben müssen. Mit 50 Sportlern und Funktionären ist die Zusammenkunft jetzt in der St.-Andreas-Schützenhalle nachgeholt worden. Dabei erlebten die Teilnehmer auch eine weitere Würdigung. Der ehemalige Geschäftsführer Martin Icking, der vor wenigen Monaten verstarb, erhielt posthum die Verbandsehrung. Tochter Hejdi, ebenfalls im TuS aktiv als stellvertretende Vorsitzende Jugendrätin, nahm die die Auszeichnung entgegen.

Weitere Verbandsehrungen erhielten Alexander Böer (Vereinsvorstand, Trainer Jugendfußball), Brunhilde Icking Brösel (Abteilungsvorstand Jugendfußball), Petra Dierkes und Sabine Hillebrand (Abteilungsleitung Turnen), Gertrudis Dohle (Abteilungsleitung Badminton, Übungsleiterin, Vereinsvorstand), Peter Eikeler, Lukas Ludwig und Georg Palka (Abteilungsleitung Taekwondo und Übungsleiter), Susanne Nübold (Abteilungsleitung Turnen, Übungsleiterin), Ulrike Proksch (Übungsleiterin Turnen) und Angelika Pavan (Abteilungsleitung Badminton).

Für 25-jährige TuS- Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Katharina Körner, Marcel Kretschmer, Carina Meine, Christian Nery Duarte Hasenbeck, Daniel Peters, Marcus Peters, Oliver Peters, Waltraud Peters, Marc Péus, Sandra Rörich, Martin Stangohr und Esther Yildiz.

Den beiden Schwimmern Linus Schmidt und Amelie Bunse wurde die Sportlerehrung zuteil. Linus Schmidt ging bei 56 Meisterschaften an den Start und belegte dabei 25 mal den ersten Platz. Amelie Bunse nahm an 33 Wettkämpfen teil und sicherte sich dabei 11 mal das oberste Treppchen.

Wahlen zum Vorstand

Bei den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand gab es nur wenige Änderungen: So wurde Markus Ricken vom Geschäftsführer der Finanzen zum Ersten Geschäftsführer vorgeschlagen und gewählt. Seinen bisherigen Posten besetzt nun Ines Lück. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Den aktuellen Vorstand bilden demnach: Vorsitzender Elmar Dünschede, Zweiter Vorsitzender Franz Josef Hegener, Zweiter Vorsitzender Jörg Salinus, Geschäftsführer Markus Ricken, Geschäftsführerin Finanzen Ines Lück, Schriftführer Alexander Böer, Zweite Schriftführerin Carmen Baumann, Pressesprecher Lutz Hesse und der Internetbeauftragte Rafael Niggemann.

Der TuS Velmede-Bestwig möchte die bisherigen Sportgruppen aufrechterhalten und weiter ausbauen, wie die Zweite Schriftführerin Carmen Baumann erklärte. Vor allem solle es mehr Angebote für Senioren geben. Diesbezüglich ist ein seniorengerechter Fitnessparcours in Planung. Außerdem soll die Qualität der Sportstätten gesteigert werden - zum Beispiel mit der attraktiven Geländegestaltung des Valmesportplatzes. „Es war und ist gerade eine harte Zeit, aber wir haben alle zusammen - Vorstand, Abteilungsleiter und Übungsleiter - den Neustart ganz gut hinbekommen. Das sieht man auch daran, wie gut unsere Sportangebote angenommen werden“, so der alte und neue Vorsitzende, Elmar Dünschede.