In der Brauerei Veltins sorgte am Freitagabend der Alarm einer Brandmeldeanlage für Aufregung. Zuletzt war die Feuerwehr erst am Mittwochmorgen vor Ort.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Ursache für den Einsatz am Mittwoch waren laut Veltins Bauarbeiten in der Sortieranlage. Der Auslöser am Freitagabend war banaler: Ein Besucher hatte sich aus Versehen gegen einen Handmelder gelehnt. Der Schrecken saß. Zu einem Einsatz der Löschgruppe Grevenstein kam es nach Angaben des Unternehmens nicht.

Es war damit der dritte Alarm in der Brauerei im November. Am 8. November hatte es einen technischen Defekt an der Anlage in der Prduktion gegeben.