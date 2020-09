Stimmabgabe zur Kommunalwahl: Wir bieten am Sonntag einen Ticker für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg an.

Kommunalwahl Ticker zur Wahl in Meschede, Eslohe, Bestwig, Schmallenberg

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Am Sonntag bieten wir einen Ticker zur Kommunalwahl in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg an. Hier gibt es alle Vorab-Informationen.

Nachrichten, Ergebnisse und Analysen: Diese Zeitung bietet am Sonntag einen Live-Blog zur Kommunalwahl für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg an.

Von Rat bis Kreistag

In Nordrhein-Westfalen wird an diesem Sonntag gewählt. Am 13. September ist Kommunalwahl. Allein im Hochsauerlandkreis stimmen fast 216.000 Wahlberechtigte ab. Alle (wahlberechtigt ab 16 Jahre) haben vier Stimmen und entscheiden damit, wer Landrat wird (oder bleibt), wer im Kreistag sitzt, wer Bürgermeister wird (oder bleibt) und wer im Stadt- oder Gemeinderat das Sagen hat.

Wir bieten einen Live-Ticker zur Kommunalwahl an. Unter der Adresse wp.de/blog-meschede erfahren Sie ständig aktualisiert Zwischenstände, Ergebnisse und Reaktionen zu den Wahlen (Bürgermeister und Räte) in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie zu den Ergebnissen der Kreistags- und Landratswahl im HSK. Der Ticker ist am Sonntag, 13. September, ab 8 Uhr erreichbar. Sie finden ihn auch auf wp.de/meschede und auf www.facebook.com/wp.meschede.

Viele Briefwähler

Schon jetzt zeichnet sich eine hohe Briefwahl-Beteiligung ab. Generell ist die Beteiligung bei Kommunalwahlen im HSK geringer als bei Bundestags- oder Landtagswahlen. Aber schon jetzt haben mitunter ein Viertel der Wahlberechtigten das Kreuz per Briefwahl gemacht.

Sollte es an diesem Sonntag zu keinen eindeutigen Ergebnissen kommen, müssten in zwei Wochen Stichwahlen anberaumt werden.