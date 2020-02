Meschede/Bestwig/Eslohe/Schmallenberg. In der Nacht hat Orkan „Sabine“ auch über dem Sauerland getobt. Alle Entwicklungen aus Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg.

Ticker: Orkan „Sabine“ im HSK - weitere Sturmböen erwartet

Die Feuerwehren aus der Region sind für Sturmtief „Sabine“ gerüstet - sie rückten bereits am Sonntag zu zahlreichen Einsätzen in der Region aus. Der Höhepunkt des Sturms wird allerdings in der Nacht zu Montag erwartet. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Orkan vor Ort. Mehrere Straßen sind gesperrt.

Live-Ticker zum Orkan in der Region

10 Uhr: Die Feuerwehr Schmallenberg vermeldet 26 Einsätze seit Sonntagnachmittag. Bislang kam es zu keinen Personenschäden. Einen Einsatzstab gibt es nicht mehr - die Rettungskräfte sind weiterhin in Bereitschaft.

2 Uhr: Der Polizei sind nach eigenen Angaben bis in die Nacht über 70 Gefahrenstellen gemeldet worden, wie sie um 2 Uhr in der Nacht vermeldete. Die Feuerwehr musste etwa 100 Mal ausrücken. Glücklicherweise seien bislang keine verletzten Menschen oder größere Schäden gemeldet. Bei den meisten Einsätzen handelt es sich um umgestürzte Bäume. Folgende Streckensperrungen sind derzeit bekannt: K45 Wehrstapel-Eversberg, L640 Altastenberg-Ohlenbach, L776 Heringhausen-Ramsbeck, K44 Heringhausen-Berlar- Elpestraße in Ostwig, L776 Gellinghausen-Rimberg, B480 Albrechtsplatz-Bad Berleburg. Die Straßen werden nach dem Sturm durch die zuständigen Straßenmeistereien geräumt. Polizei und Wetterdienst weisen darauf hin, dass weiterhin mit starken Windböen im Sauerland zu rechnen ist!

22.26 Uhr: Die Lage scheint sich aktuell etwas beruhigt zu haben. Die stärksten Böen werden allerdings in der Nacht erwartet. Sie können bis zu 130 km/h erreichen. Auch am Montagmorgen kann es noch Böen geben, es kann zu Beeinträchtigungen und Ausfällen im Berufsverkehr kommen. Die Redaktion berichtet bei wichtigen Ereignissen - weitere Infos zu weiteren Einsätzen gibt es ansonsten morgen früh.

21:34 Uhr: Baum auf der Fahrbahn bei Werntrop (L737)

21:25 Uhr: Die Straße „In der Lenne“ ist wieder frei

20:49 Uhr: Baum auf Fahrbahn in Schmallenberg „In der Lenne“; Feuerwehr ist unterwegs

20:48 Uhr: Die Polizei im HSK vermeldet einen Rückgang von Einsätzen. „Aber Vorsicht: Sabine wird ihre volle Kraft wohl erst in der Nacht erreichen. Aktuell sind noch zwei Sperrungen hinzugekommen“, heißt es. Betroffen sind die K44 zwischen Heringhausen und Berlar sowie die Elpestraße in Ostwig.

20:18 Uhr: Die Feuerwehr in Bestwig vermeldet 5 Sturmeinsätze und einen Schornsteinbrand in Ramsbeck.

20:08 Uhr: Die Straße von Arpe Richtung Herschede ist wieder frei

19:50 Uhr: Baum auf der Fahrbahn; Arpe (Umspannwerk) Richtung Kückelheim ; Straße bleibt gesperrt.

19:02 Uhr: Bäume auf Fahrbahn in Kirchrarbach (Am Steimel); Feuerwehr ist unterwegs. Straße ist gesperrt.

Die Feuerwehr im Einsatz in Meschede Foto: Feuerwehr

18:53 Uhr: Die Verbindungsstraße zwischen Landenbeck und Kirchilpe war kurzzeitig gesperrt- ist aber jetzt wieder frei

18:51 Uhr: Baum auf der Fahrbahn in Oberberndorf - Nähe Autohaus/-Lackierung Henkel

1 8.50 Uhr: Auch die L776 zwischen Heringhausen und Ramsbeck ist für den Verkehr gesperrt.

18.30 Uhr: Die K45 zwischen Wehrstapel und Eversberg ist ebenfalls gesperrt.

18:25 Uhr: Ein Baum ist auf eine Fahrbahn gestürzt. Die Verbindungsstraße zwischen Ohlenbach und Altastenberg ist aktuell gesperrt.

18 Uhr: Im eigenen Messnetz aus 50 Wetterstationen vom Wetterportal Sauerland hat es nun die erste Böe mit mehr als 100 km/h an der Hohen Bracht gegeben. Spitzenwerte bisher sind an der Hohen Bracht 101,5 km/h, Schanze (Skihütte): 80,6 km/h, Meschede (Enste): 77,4 km/h. An allen Stationen seien dies die bisher höchsten Windgeschwindigkeiten dieser Herbst-/Wintersaison. Besonders starke Böen werden in der Nacht erwartet. Sie könnten auch in den Ortslagen um 120 km/h erreichen, „auf der Hohen Bracht auch um 130 km/h.“

17:30 Uhr: Die Bahn stellt den Zugverkehr von Regio NRW ein. Auch Bestwig ist betroffen. Auch morgen sind Ausfälle möglich.

16:21 Uhr: Erneut ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Diesmal im Bereich „Landenbecker Bruch - Keppel“, teilt die Schmallenberger Feuerwehr mit.

Im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste hatte der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) um 16 Uhr seine Arbeit wegen des Orkans Sabine aufgenommen. Foto: HSK

16 Uhr: Im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) um 16 Uhr seine Arbeit wegen des Orkans Sabine aufgenommen.

Unter der Leitung von Kreisbrandmeister Bernd Krause arbeiten hier Vertreter von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Kreispressesprecher und der Polizeipressesprecher, um die Bevölkerung zu informieren.

15.45 Uhr: Die Bahn vermeldet: Der Zug RE57, Brilon-Stadt (15:39) Richtung Bestwig (16:01) fällt leider aus. Grund: Gegenstände auf dem Gleis.

15:19 Uhr: Nur wenige Minuten nach der ersten Meldung der Schmallenberger Feuerwehr rücken die Einsatzkräfte aus: Ein Baum ist auf die Fahrbahn in Niederberndorf gestürzt. Betroffen ist die Straße „Am Kohlhagen 2“. Die Feuerwehr hat den Baum bereits beseitigt.

15:10 Uhr: Die Feuerwehr in Schmallenberg meldet: „Die Lage ist entspannt“. Bislang gibt es keine Vorkommnisse in Schmallenberg

14:30 Uhr: Abgesehen vom Einsatz der Feuerwehr in Wehrstapel vermeldet die Polizei im HSK aktuell eine ruhige Lage. „Bislang gibt es keine größeren Schäden im HSK durch Sabine“, heißt es dazu. „Umherfliegende Planen oder umgekippte Mülltonnen wurden beseitigt. „Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie unnötige Aufenthalte im Freien“, so die Polizei weiter.

13:54 Uhr: Gegen 13:54 Uhr rückte die Feuerwehr nach Wehrstapel zu der Straße „Am Romberg“ aus. Technische Hilfe, lautete das Einsatzstichwort. Ein Baum war dort auf die Fahrbahn gestürzt. Im Einsatz war die LG Wehrstapel