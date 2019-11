Westfeld. Für Bewohner der Senioreneinrichtungen ist die Arbeit mit Therapiebegleithunden und Kindern eine Freude. Ein Einblick in die Arbeit.

Therapiebegleithunde aus Schmallenberg bewegen Generationen

Wenn Kinder in den Sommerferien schulfrei haben und bei Hitze im Schwimmbad verweilen, stehen Talia Schauerte, Lilli Marleen Üstünkol und Juliena Clemens aus Westfeld pünktlich vor der Garage „Albers“ und sind abfahrtbereit. Brot, Trinken und feste Schuhe sind fester Bestandteil des kommenden Tages. Sie wollen mit, freiwillig, zur Arbeit in die Senioreneinrichtung, in denen Blacky und Fortuna, die beiden Therapiebegleithunde von Annette Albers arbeiten.

Kinderherzen erobert

Feste Schuhe sind Pflicht, denn die Auszeit mit den Hunden nach dem Einsatz gehört auch dazu. Aber das wissen die Mädchen. Angefangen hat alles über die Arbeit mit den Hunden an der katholischen Grundschule Oberkirchen. Dort finden in regelmäßigen Abständen die Besuche von Blacky und Fortuna statt, unter anderem für den lang ersehnten „Hundeführerschein“. Die beiden Therapiebegleithunde haben dort schnell viele Kinderherzen erobert. Privatbesuche waren eine Folge und für die Kinder wurde so das Arbeitsfeld der Hunde bekannt.

Daraus wurde schnell eine spannende Mission - und die Mädchen kamen mit zu den Arbeitseinsätzen. Die

Senioren, mit denen sich Blacky und Fortuna beschäftigen, freuten sich über den zusätzlichen Besuch der Kinder – und schnell wurde es so zu einem „Ferienfreizeitprogramm.“ Die Mädchen lernten den Umgang mit älteren Menschen, schlossen Kontakte, trauten sich zu helfen und wurden im Umgang mit den Senioren immer sicherer. Beiden Seiten gefiel das Programm. Die Kinder, die an ihrer Aufgabe wuchsen und immer wussten, dass sie jederzeit nein sagen, oder sich mit den Hunden zurück ziehen können, lernten so an Selbstbewusstsein und Hilfsbereitschaft dazu.

Arbeitsstätten weit gestreut

Und dann ist da noch Allegra Kunkel aus Siedlinghausen,17 Jahre alt, die durch Zufall auf der Arbeit ihrer Mutter im Josef-Hertha-Menke-Haus auf Annette Albers und ihre Hunde aufmerksam geworden ist und nun ihr Fachabitur im Berufskolleg Bergkloster Bestwig im Bereich „Gesundheit und Sozialwesen“ absolviert. Sie ist so oft wie möglich mit dabei und versucht vor allem in ihren Praktika immer beim Einsatz der Therapiebegleithunde dabei zu sein.

Hündin Fortuna auf dem Schoß eines Senioren Foto: Privat

„Da sie noch keinen Führerschein besitzt, finde ich es immer sehr bewegend, wie die Eltern es schaffen, sie zu jedem möglichem Termin unserer Arbeit zu bringen, und so das Engagement der Kinder unterstützen“, sagt Annette Albers. Auch die Schule unterstützt dieses Interesse und lässt ein Praktikum zu.

Die Arbeitsstätten des Therapiebegleithundeteams Albers sind weit verstreut. „So bedanken wir uns auch hier bei allen Einrichtungen, die es für gut befunden haben, dass zusätzlich auch noch drei bis vier Jugendliche dazu gekommen sind“.

Der Dank gilt hier unter anderem dem DRK-Bernhard-Salzman-Haus in Meschede, wo das Team seit über sechseinhalb Jahren in Einzel- und Gruppenrunden vor Ort ist, dem DRK Josef-Hertha-Menke-Haus in Silbach, dem Josefsheim Bigge-Olsberg, der Tagespflege der Caritas Bad Fredeburg, der Offenen Ganztagsschule, der Grundschule Bad Fredeburg und auch dem Esta-Bildungswerk sowie der Kranken- und Altenpflegeschule Olsberg.

Neue Projekte geplant

Das Therapiebegleithundeteam Albers war zudem Ende Oktober auf der Vereinsversammlung vom Verein KiDeTi, bedeutet: Kinder-, Demenz- und Tiergestützte Arbeit. Dieser Verein startet Projekte, in denen Schüler mit Senioren in den aktiven Austausch gebracht werden. Ausgebildete Therapiebegleithunde sind dabei die „Türöffner“ und „Brückenbauer“.

„Gerne würden wir an die bereits erfolgreich bestehenden Projekte im ostfriesischen Raum anschließen und suchen daher hier im Sauerland interessierte Schulen und Einrichtungen, die so einem Projekt positiv

gegenüberstehen“, so Annette Albers. Und: „Daraus erwachsen häufig Patenschaften mit Einrichtungen und auch einige neue Auszubildende, die sich trauen, in diesem schweren aber auch sehr schönen Beruf arbeiten zu wollen. Das ist mit Sinn dieses Projektes“.