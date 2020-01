Meschede/Schmallenberg. Die Telekom will jeden fünften Shop in Deutschland schließen. Was wird aus den Läden in Meschede und Schmallenberg?

Telekom-Shops: Was wird aus Meschede und Schmallenberg?

Die Telekom will bis Ende nächsten Jahres etwa jeden fünften Shop in Deutschland schließen. Bislang war nicht bekannt, welche Standorte betroffen sein werden. Was wird aus Meschede und aus Schmallenberg?

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Als Grund für die Pläne gibt das Unternehmen rückläufigen Kundenverkehr in den Filialen bei gleichzeitig steigendem Online-Umsatz an. Insgesamt 99 der 504 Telekom-Shops sollen bis Ende 2021 geschlossen werden. Die Zahl der Stellen solle sozialverträglich reduziert werden, betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen, teilte der Konzern in Bonn mit.

Am Kundengeschäft im Laden wolle die Telekom aber grundsätzlich festhalten, hieß es in einer Erklärung. Geplant seien Investitionen in „erlebnisorientierten Ladenbau“, in regionales Marketing und Events sowie in lokalen Service. „Wir glauben dabei an die Kraft der persönlichen Beratung“, erklärte Björn Weidenmüller, Geschäftsführer für das Operative Geschäft im Privatkundenbereich. „Auch mittelfristig wird so noch 80 Prozent unseres Vertriebes erfolgen.“

In Meschede und Schmallenberg vertreten

In Meschede betreibt die Telekom ein Geschäft am Winziger Platz, in Schmallenberg ist sie mit einem Shop in der Weststraße vertreten. Die gute Nachricht: Beide Standorte stehen nicht auf der Streichliste, sie bleiben erhalten - das teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage dieser Zeitung mit.