Telefonseelsorge Meschede: Wenn Helfer selber Hilfe brauchen

Meschede. Die Telefonseelsorge wünscht sich ehrenamtliche Mitarbeiter und hauptamtliche Begleitung. Sie freut sich über 1000 Euro vom SI Club Meschede.

Insgesamt 1000 Euro haben die Mescheder Soroptimistinnen mit Waffelständen und dem Verkauf von kleinen Geschenken in der Adventszeit erwirtschaftet. Geld, das SI-Präsidentin Martina von Weichs, Elke Ewers und Ulrike Peus als Vertreterinnen des Clubs jetzt an den Förderverein der Telefonseelsorge übergeben haben, wo es hoch willkommen ist.

Denn Telefonseelsorge findet anonym und damit im Verborgenen statt, Spenden erreichen sie daher seltener als andere Einrichtungen. Doch die Arbeit verdient und braucht vielfältige Unterstützung: über Spenden, durch ehrenamtliche Mitarbeit und hauptamtliche Begleitung. Das machten die Vertreterinnen des Fördervereins, Anke Zoellner und Brigitte Strenger, deutlich.

Förderverein gegründet 2005

Gegründet wurde der Förderverein 2005, als die halbe Stelle für eine Psychologin und die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen gefährdet waren. 30 Frauen im Alter zwischen 40 und 80 Jahren – Männer gibt es zurzeit nicht - arbeiten heute bei Telefonseelsorge in Meschede. Sie haben Zeit, wenn Menschen verzweifelt und einsam sind. Sie hören zu, auch wenn es herausfordert, wenn es um Depressionen, Übergriffe, Misshandlung und Missbrauch geht. Und das rund um die Uhr.. Mehr als 4000 Gespräche hatte die Telefonseelsorge in Meschede im Jahr 2018 und auch 2019 werden es nicht viel weniger gewesen sein. Viele Anrufer äußern auch Suizidgedanken.

Gespräche über Depressionen und Suizidgedanken

Eine große Verantwortung für die Ehrenamtlichen. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, in der Öffentlichkeit nicht über ihre Arbeit zu sprechen, um die Anonymität der Beraterinnen und der Anrufer zu wahren. „Doch auch unsere Frauen haben Gesprächsbedarf, brauchen eine Supervision“, erklärt Anke Zoellner, Vorsitzende des Fördervereins. Einmal im Monat treffen sie sich dafür unter professioneller Begleitung. „Das ist wichtig, denn manch eine kommt durch die Gespräche auch an unbearbeitete Stellen in ihrem eigenen Leben“, weiß Brigitte Strenger, Geschäftsführerin des Fördervereins.

Professionelle Ausbildung

Insgesamt gilt die Ausbildung für die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge als professionell und qualifiziert, ist aber eben auch teuer. „Mit den Spendengeldern unterstützen wir besonders die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen“, so Anke Zoellner.

Doch auch neue ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bei der Telefonseelsorge gerade jetzt willkommen. Im Sommer beginnt ein neuer Ausbildungskurs. Dabei sind Alter und Vorbildung unerheblich. „Lebenserfahrung kann ein großer Vorteil sein“, betont Brigitte Strenger. Und sie wirbt: „Die meisten empfinden die Arbeit bei der Telefonseelsorge als sehr bereichernd.“

>>>HINTERGRUND

Anmeldungen für den neuen Ausbildungskurs bei der Telefonseelsorge sind möglich bei Dirk Grajaszek, dem Diakonie-Fachbereichsleiter, unter 2900-150 oder per Mail an: dgrajaszek@diakonie-ruhr-hellweg.de.

Die Bankdaten für das Spendenkonto des Vereins lauten: Kontoinhaber Förderverein der Telefonseelsorge Hochsauerland e.V., Geldinstitut: Bank für Kirche und Diakonie. IBAN: DE97 3506 0190 2100 0820 15.