So weit wie auf diesem Bild sind die Täter in Erflinghausen erst gar nicht gekommen.

Polizei Täter scheitern bei Einbruch in Mescheder Ferienhaus

Erflinghausen. Unbekannte haben versucht in ein Ferienhaus einzusteigen. Weit sind sie allerdings nicht gekommen.

Unbekannte Täter haben versucht in ein Ferienhaus in Erflinghausen einzusteigen. Ereignet haben muss sich die Tat laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Die Täter schoben an dem Ferienhaus in der Straße Wiebusch eine Jalousie hoch, konnten jedoch nicht ins Haus gelangen.

Hinweise nimmt die die Polizeiwache in Meschede unter 0291/90200 entgegen.