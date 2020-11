Freienohler Corona-Drive-In ist weiterhin sehr gefragt

Schon seit Beginn der Corona-Pandemie testet Dr. Gisbert Breuckmann in Freienohl vor seiner Praxis in einem Drive-In. „Im ältesten Drive-In des Hochsauerlandkreises“, wie der Mediziner betont. Inzwischen gibt es feste Uhrzeiten für die Tests. Von Montag bis Freitag streifen er und seine Mitarbeiterinnen sich um 10.30 Uhr die Schutzanzüge über und beginnen mit den Tests im Freien.

„Ich bin von Anfang an davon überzeugt, dass wir durch die Tests an der frischen Luft noch einmal viel sicherer vor Ansteckung sind als Kollegen in geschlossenen Räumen“, sagt Breuckmann, der in den letzten Monaten bereits Patienten von Soest bis Bestwig getestet hat.

Positiver Nebeneffekt

Wichtig ist es, sich vorher anzumelden, damit es nicht zu Wartezeiten kommt. „Dann bereiten wir das Test-Röhrchen schon vor und es geht schneller. Dadurch, dass wir jeden Tag testen, haben wir pro Tag vielleicht zwanzig Tests anstatt einmal die Woche 80 oder 100.“

Und Dr. Breuckmann gewinnt den aktuellen Hygiene-Vorschriften sogar noch einen positiven Nebeneffekt ab: Die Ausbreitung der Grippe könnte sich durch die Maskenpflicht, Abstandsregeln sowie häufiges Händewaschen und Desinfizieren in Grenzen halten.