Schmallenberg/Föckinghausen. Aus Föckinghausen rein in die Großstadt. Und wieder zurück? Johanna Steinhausen über das Online-Studium und das Schöne am Sauerland.

Johanna Steinhausen (23) aus Föckinghausen studiert im fünften Fachsemester „International Business“ an der Fachhochschule Dortmund. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau in Schmallenberg entschied sie sich 2018 dazu, nach Dortmund zu ziehen, um dort ihren Bachelor of Arts zu absolvieren. Inwiefern die Pandemie derzeit ihr Studium einschränkt und wieso sie nach dem Master-Abschluss unbedingt wieder in die Schmallenberger Region ziehen möchte, erklärt sie im Interview.





Wie sieht Ihr Studium zu Corona-Zeiten aus?

Johanna Steinhausen: Das vierte Semester ist im April direkt online gestartet. Wir Studierende hatten vorab eine Mail erhalten, in der uns mitgeteilt wurde, dass im kommenden Semester alle Seminare und Vorlesungen online via den Plattformen „Zoom“ und „WebEx“ stattfinden werden. Und so war es dann auch. Neben den Seminaren und Vorlesungen wurden auch Gruppenarbeiten online abgehalten.

Dies gestaltete sich oftmals schwierig, da die Internetverbindung der Studierenden aus dem Ausland, die aufgrund der Pandemie nicht in Dortmund sein konnten, oft instabil war und die allgemeine Organisation teilweise kompliziert war. Zusätzlich konnten Projekte wie beispielsweise das internationale „Management Cross Border Project“ leider ausschließlich online durchgeführt werden.

Vermissen Sie das „normale“ Studentenleben?

Ja, sehr. Vor allem zu Beginn des Semesters, als die Situation noch sehr neu für alle war, konnte man sich nicht mit den anderen Studierenden vor Ort austauschen. Sonst haben wir uns jeden Tag im Rahmen von universitären Veranstaltungen oder in der Freizeit getroffen. Doch unter den Pandemie-Bedingungen war es nicht möglich beziehungsweise nicht erlaubt, diese sozialen Kontakte aufrecht zu halten. Neben diesen alltäglichen Problemen kommt hinzu, dass ich eigentlich seit September für ein Auslandssemester in Schottland wäre. Durch Corona verschiebt sich dieser Aufenthalt und somit auch mein gesamter Studienverlauf, sodass ich voraussichtlich ein Semester länger studieren muss.

Neben all den Nachteilen: Gibt es auch etwas Positives, dass Sie aus diesem „Corona-Semester“ mitnehmen?

Ich bin flexibler und spare Zeit, indem ich nicht zu den Veranstaltungen in die Fachhochschule fahren muss. Oft war ich im letzten Semester auch gar nicht in Dortmund vor Ort, sondern habe meine Kurse online aus dem Sauerland wahrgenommen.

Für die Zukunft könnte ich mir gut einen hybriden Unterricht vorstellen: Sowohl Online-Unterricht als auch Kurse in Präsenz, je nachdem wie es sich bei der Größe des Kurses anbietet. Eigentlich hatte die Fachhochschule Dortmund die Lehre in dieser Form auch für das kommende Semester geplant, allerdings bleibt es aufgrund der aktuellen Maßnahmen bezüglich der Pandemie derzeit bei der Online-Lehre.

Sie kommen vom Dorf. Manche ziehen zum Studium weg und kehren dann auch nicht wieder in ihre Heimat zurück. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Ich möchte auf jeden Fall wieder zurück ins Henne-Rartal. Das Studium in Dortmund habe ich ausgewählt, weil ich das typische Studenten- und Stadtleben kennenlernen wollte. Dennoch komme ich derzeit jedes Wochenende in mein Acht-Einwohner-Dorf zurück. Denn hier leben meine Familie sowie meine Freunde und ich kann meinen Hobbys, dem Jagen und Querflötespielen im Spielmannszug Kirchrarbach, nachgehen. Außerdem gefällt mir die Natur und das gesamte Dorfleben sehr, weshalb ich nach meinem Masterabschluss wieder zurückkehren möchte.