Steine mit Tiermotiven – eine Herzenssache aus Meschede

Meschede. Eine Meschederin kreiert besondere Kunstwerke: Tiermotiven auf Steinen. Viele Kunden sind dankbar.

Beim Betreten des Wohnzimmers von Claudia Kraus wird einem schnell klar: Hier lebt, liebt und lacht eine Künstlerin, denn liebevoller und individueller kann Dekoration schon gar nicht mehr sein. Auf dem Tisch flackert eine Kerze, eingebettet in kleinen selbstgemalten Steinchen, die Wände sind geschmückt mit Acrylbildern und hinter einer Vitrine blicken einen lustige Tiermotive, auf Stein gemalt, an.

So sehen die bemalten Steine aus: liebevolle Tiermotive in verschiedenen Größen und Farben. Foto: Miriam Geck

Im Anfang der Coronazeit hat Claudia Kraus ihrer kreativen Ader auf Leinwänden freien Lauf gelassen. „Schnell hatte ich so viele Bilder gemalt, die ich schon gar nicht mehr aufhängen konnte. Dann schwenkte ich um zu den Sauerlandstones und trat auch in die besagte Facebookgruppe ein“ , berichtet Claudia Kraus. Zum Muttertag bekam sie ein Heftchen „Tiermotive auf Stein malen“ . Das gab ihr wieder neue Anregungen, aber auch einen kritischen Blick.

Sie erzählt : „Nach Anleitung malen, das war nicht so mein Ding und die Tiere wirkten mir nicht realitätsgetreu.“ Daraufhin verewigte sie ihre zwei eigenen Hunde Pepe und Joe auf einem Stein. „Meine Faszination darüber teilte ich bei Facebook und schnell bekam ich positive Rückmeldungen“ , freut sich Claudia Kraus. Im Einzelkontakt bekam die Meschederin Nachrichten mit Anfragen auf individualisierte Steinanfertigungen. Gedenksteine für verstorbene Katzen und Hunde, Dekosteine für und den Innen-und Außenbereich, aber auch ein Einschulungsgeschenk, ein Wolf auf Stein, waren gefragt.

Tiere vorher als Foto gesehen

Zunächst belief es sich auf Anfragen aus dem Sauerland von Meschede, Remblinghausen, über Schmallenberg bis Olsberg, aber Claudia Kraus wollte ihren Kreis erweitern. „Ich trat deutschlandweiten Steingruppen bei, veröffentlichte meine Kunstwerke und bekam Anfragen aus München, Berlin,Verl und anderen Städten“, erzählt sie freudig. Das Weihnachtsgeschenk, Hundesteine, für zwei Brüder aus der Nähe von Köln holten die Kunden sogar in Meschede ab, als sie in der Nähe waren. Auf diese Art und Weise konnte der Verpackungs- und Transportaufwand mit der Post gespart werden und Claudia Kraus lernte die Kunden bei einem kurzen Treffen persönlich kennen. Die Tiere kennt sie meistens vor ihren Besitzern, weil diese ihr ein Tageslichtfoto per E- Mail schicken.

Wenn sie sich über Stunden mit einem Tier beschäftige, wachsen ihr diese ans Herz und sie habe das Gefühl: „ Ich kenne dieses Tier“, sagt sie. Beim Malen vergesse sie Zeit und Stunde, da sind fünf Stunden Arbeit für einen Stein schnell verstrichen. „Natürlich rechne ich nicht nach Stundenlohn ab“ , merkt sie an. Von einer Hobbyhundezüchterin aus Verl ging sogar ein Zweitauftrag rein, der Claudia Kraus vor eine Herausforderung stellte. Nachdem sie die vier Kromfohrländerhunde alle schon einmal auf Stein gemalt hatte, bat die Kundin sie, um ein Bild von allen vier Hunden auf Leinwand. „ Das schwierige daran ist, dass Leinwände durch ihre Struktur auf Druck nachgeben und sich filigrane Augen nur sehr schwer auftragen lassen“, so Claudia Kraus über ihre Erfahrung.

Während ihrer Arbeitsphasen steht die Meschederin stets mit den Kunden im Kontakt. Sie berichtet: „Ich schicke über den Verlauf Fotos und stelle den Kunden die Frage: „Erkennen Sie ihren Hund ?“.“ Die Besitzerin der vier Kromfohrländer war nach Erhalt der Steine so überwältigt, dass sie Claudia Kraus eine rührende Sprachnachricht mit Dankesworten schickte. „Solche Rückmeldungen bestätigen mich, dass ich weiter mache. Ich stelle etwas mit bleibendem Wert her und von den Kunden erhalte ich große Wertschätzung.“

In die Hand nehmen

Auch die Leinwand geht bald mit der Post auf die Reise nach Verl und Claudia Kraus hat die Herausforderung trotz der anfänglichen Bedenken so gut gemeistert, dass ihr die Kundin sogar einen Preis über dem vorgeschlagenen Wert bezahlte. Die Hobbykünstlerin: „Ich bevorzuge das Malen auf Stein und das hat einen tief gehenden Grund.“ Steine seien vielfältig verwendbar, während man Bilder eher an Wänden finde. „Einen Stein kann man in die Hand nehmen und sich auch mal ans Herz legen, dann ist man einem verstorbenen Tier wieder nah.“

Und Pepe und Joe, ihre eigenen Hunde, kündigen sich bei ihr schon auf einem Willkommensstein vor der Haustür an. Da weiß man: „Hier leben, lieben und lachen nicht nur Menschen, sondern auch vier Pfoten im Doppelpack.“

Claudia Kraus wohnt mit ihrem Mann, ihrem 15-jährigen Sohn und ihren zwei Hunden in Meschede. Anfragen für individuelle Steingeschenke sind per E-Mail möglich an: claudis-petstones@t-online.de