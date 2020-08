Stadtbücherei Meschede kehrt zu alten Öffnungszeiten zurück

Meschede. Die Stadtbücherei kehrt ab Dienstag, 1. September, wieder zu ihren alten Öffnungszeiten vor Corona zurück. Internet-Arbeitsplatz wieder nutzbar.

Die Stadtbücherei Meschede kehrt ab Dienstag, 1. September, wieder zu ihren alten Öffnungszeiten (vor Corona) zurück.

Dabei gelten nach wie vor die Corona-Regeln zur Nutzung der Einrichtung: Maximal sechs Personen dürfen die Stadtbücherei zur Ausleihe oder Rückgabe betreten. Zur eventuellen Nachverfolgung von Infektionsketten müssen sich die Kunden und Kundinnen der Bücherei am Eingang in eine Liste eintragen. Über die Ausgabe von Warenkörben wird die zulässige Personenanzahl gesteuert. Das Betreten der Räume ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Das Bibliothekspersonal trägt diesen ebenfalls, soweit es sich nicht an der Ausleihtheke hinter der eingezogenen Schutzwand aufhält.

„Unsere Corona-Regeln gelten bereits seit der Wiederöffnung der Stadtbücherei Anfang Mai. Unsere Kundinnen und Kunden sind gut damit vertraut und halten sich an die Regeln. Wir sind froh, dass wir so zumindest eine Grundnutzung der Bücherei ermöglichen können, auch wenn vieles aufgrund der Corona-Abstandsregeln leider immer noch nicht möglich ist“, sagt Büchereileiterin Gisela Fildhaut. So ist der längere Aufenthalt in der Bücherei zum Lesen, Kaffeetrinken oder am Maltisch in der Kinderbücherei noch nicht erlaubt.

Internet-Arbeitsplatz wieder aktiv

Eine Neuerung gibt es allerdings ab 1. September. Der gern genutzte Internet-Arbeitsplatz in der Stadtbücherei mit angeschlossenem Drucker kann wieder genutzt werden, mit Mund-Nasen-Schutz und Registrierung.

Überhaupt ist die Stadtbücherei in den Sommerferien sehr gut genutzt worden. „Wir haben hier gemerkt, dass wohl viele Familien in den Sommerferien zu Hause geblieben sind und sich mit Büchern, Spielen, Tonies und Tiptoi-Medien sowie Filmen versorgt haben“, freut sich Büchereimitarbeiterin Stephanie Merschhoff.

Medien kommen in Quarantäne

Alle zurückgegebenen Medien kommen erst ein bis drei Tage in Quarantäne und werden dann mit einem Desinfektionsmittel von Hand gereinigt, zurückgebucht und wieder eingestellt. Mit all diesen Maßnahmen tut das Bücherei-Team alles dafür, ihren großen und kleinen Kunden und Kundinnen ein sicheres Ausleiherlebnis zu ermöglichen.

Wer sich dennoch nicht gerne selber in die Büchereiräume begibt, für den bietet das Bücherei-Team weiterhin den Medientaschen-Service an, den es seit der Schließzeit wegen Corona gibt: Dazu sucht man sich im Web-Katalog der Stadtbücherei die gewünschten Bücher oder auch andere Medien aus, schickt diese Liste per Mail an die Bücherei (buecherei@meschede.de) und vereinbart einen individuellen Abholtermin außerhalb der Öffnungszeiten.

Wer nicht selber aussuchen möchte, kann auch anrufen und sich dann ein Bücherpaket von den Mitarbeiterinnen zusammenstellen lassen. Völlig kontaktlos ist nicht nur in Corona-Zeiten die Ausleihe von e-books und anderen e-medien über das Onleihe-Portal www.onleihe24.de möglich. Dazu benötigt man nur einen gültigen Leserausweis mit Jahresgebühr. Auch der ist über die Homepage der Stadtbücherei online zu bekommen. „Seit März ist unsere Ausleihe über das Onleihe-Portal nochmals um 20 Prozent gestiegen“, freut sich Gisela Fildhaut.